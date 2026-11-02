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Главная / Общество /

Ямпольская: русский язык входит в топ-10 самых востребованных в мире

Инна Шульгина

Русский язык входит в десятку самых востребованных языков мира. По последним подсчетам, на нем говорят более 250 млн человек и их число будет расти, сообщила советник президента Елена Ямпольская ТАСС.

Ямпольская отметила необходимость сохранять социогуманитарное пространство СНГ.

«Совсем недавно на форуме глав стран СНГ об этом говорил наш президент – о том, что все-таки именно русский язык остается тем каркасом, на котором в том числе строятся наши дружественные отношения», – отметила она.

Вторым важным направлением советник президента назвала приращение, которое очень активно идет за счет стран Глобального Юга, Азии, Латинской Америки, Африки.

30 октября президент России Владимир Путин поблагодарил президента переходного периода Мали Ассими Гоиту за популяризацию русского языка в стране. По словам президента РФ, в Мали работают шесть центров русского языка и культуры «Русское пространство», а также два партнерских частных «Русских дома».

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