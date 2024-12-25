Сила через страх

Это не значит, что его подход к конфликту не будет отличаться от того, которого придерживался Байден. Киеву, по словам самого Трампа, придется готовиться к меньшим объемам помощи. Но ввиду ограниченности средств давления на внутриполитических конкурентов он может попытаться воздействовать на внешних. И тут поставки вооружений, а также санкции могут быть им использованы как предмет торга и с Россией, и с Украиной.