Приложение МЧС подверглось кибератаке
Мобильное приложение МЧС России подверглось массированной кибератаке. В результате злоумышленники получили возможность рассылать пользователям ложную информацию, сообщили в ведомстве.
Специалисты устраняют уязвимость и восстанавливают штатную работу сервиса. При этом в МЧС подчеркнули, что инцидент не повлиял на функционирование государственной системы оповещения населения.
В ведомстве пояснили, что для информирования граждан используются основные каналы: региональные и муниципальные системы оповещения, включая сирены и громкоговорители, SMS-рассылки, а также теле- и радиовещание. Мобильное приложение выполняет вспомогательную функцию.
МЧС призвало граждан сохранять спокойствие и ориентироваться только на официальные источники – сайт министерства и его подтвержденные аккаунты в социальных сетях.
1 ноября стало известно, что ресурсы Росстата подверглись кибератакам. Атака велась с 29 октября по 1 ноября. В ведомстве заявили, что инфраструктура сработала штатно: мониторинговые системы своевременно сообщили о подозрительной активности. Это позволило оперативно отрегировать. Компрометации баз данных и утечки охраняемой законом информации специалисты не выявили. Восстановить доступность официального сайта Росстата для пользователей обещали в ближайшее время.
30 октября криптовалютная биржа подверглась хакерской атаке. Платформа оценила ущерб в $6,3 млрд.