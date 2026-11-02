Приложение МЧС подверглось кибератаке

1 ноября стало известно, что ресурсы Росстата подверглись кибератакам. Атака велась с 29 октября по 1 ноября. В ведомстве заявили, что инфраструктура сработала штатно: мониторинговые системы своевременно сообщили о подозрительной активности. Это позволило оперативно отрегировать. Компрометации баз данных и утечки охраняемой законом информации специалисты не выявили. Восстановить доступность официального сайта Росстата для пользователей обещали в ближайшее время.