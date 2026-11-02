Приговор экс-сенатору Сабадашу по делу о хищении 75 млн рублей пересмотрят
Санкт-Петербургский городской суд заново рассмотрит апелляцию на приговор бывшему владельцу петербургского водочного завода «Ливиз» и бывшему сенатору от Ненецкого автономного округа Александру Сабадашу по третьему уголовному делу о хищении 75 млн руб. у АО «Таврический банк». Такое решение принял Третий кассационный суд общей юрисдикции, сообщает «Коммерсантъ».
Кассационные жалобы подали сам Сабадаш, бывший председатель правления банка Александр Сомов и его заместитель Дмитрий Гаркуша. Они оспаривали приговор Смольнинского районного суда Санкт-Петербурга от 15 декабря 2023 г., а также последующее апелляционное определение городского суда, которым в первоначальное решение были внесены изменения.
3 августа Головинский суд Москвы приговорил Сабадаша к 12 годам лишения свободы по делу о хищении доли в Выборгском целлюлозно-бумажном комбинате (ЦБК). Суд также вынес решения в отношении других фигурантов дела. Юрист Татьяна Падалко получила 10,5 года колонии. Бухгалтер Анна Морозова приговорена к трем годам и пяти месяцам лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания до достижения ее ребенком 14-летнего возраста. Кроме того, суд взыскал с осужденных сумму причиненного ущерба в размере 897 млн руб.
Сабадаш находится под стражей с 2014 г. В 2015 г. Гагаринский суд Москвы приговорил его к шести годам лишения свободы в колонии строгого режима, обвинив в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 59 и ч. 3 ст. 30 УК). В 2017 г. его приговорили еще к 8,5 года колонии за хищение 190 млн руб. у банка «Таврический». В марте 2023 г. суд в Петербурге отпустил фигуранта из СИЗО под домашний арест до 22 мая, однако через несколько дней его вернули в СИЗО. В конце октября 2024 г. Мещанский суд Москвы по ходатайству Следственного департамента МВД арестовал Сабадаша по ч. 4 ст. 160 УК и ч. 4 ст. 159 УК.
В сентябре 2025 г. Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у «Таврического банка» из-за полной утраты банком собственных средств.