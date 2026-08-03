Экс-сенатора Сабадаша приговорили к 12 годам колонии строгого режима

Сабадаш находится под стражей с 2014 г. В 2015 г. Гагаринский суд Москвы приговорил его к шести годам лишения свободы в колонии строгого режима, обвинив в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 59 и ч. 3 ст. 30 УК). В 2017 г. его приговорили еще к 8,5 года колонии за хищение 190 млн руб. у банка «Таврический». В марте 2023 г. суд в Петербурге отпустил фигуранта из СИЗО под домашний арест до 22 мая, однако через несколько дней его вернули в СИЗО. В конце октября 2024 г. Мещанский суд Москвы по ходатайству Следственного департамента МВД арестовал Сабадаша по ч. 4 ст. 160 УК и ч. 4 ст. 159 УК.