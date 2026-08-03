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Экс-сенатора Сабадаша приговорили к 12 годам колонии строгого режима

Ведомости

Головинский суд Москвы приговорил бывшего владельца петербургского водочного завода «Ливиз» и бывшего сенатора от Ненецкого автономного округа Александра Сабадаша к 12 годам лишения свободы по делу о хищении доли в Выборгском целлюлозно-бумажном комбинате (ЦБК). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента из зала суда.

Ранее государственное обвинение просило назначить Сабадашу наказание в виде 15 лет лишения свободы. Суд также вынес решения в отношении других фигурантов дела. Юрист Татьяна Падалко получила 10,5 года колонии. Бухгалтер Анна Морозова приговорена к трем годам и пяти месяцам лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания до достижения ее ребенком 14-летнего возраста.

Кроме того, суд взыскал с осужденных сумму причиненного ущерба в размере 897 млн руб.

Сабадаш находится под стражей с 2014 г. В 2015 г. Гагаринский суд Москвы приговорил его к шести годам лишения свободы в колонии строгого режима, обвинив в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 59 и ч. 3 ст. 30 УК). В 2017 г. его приговорили еще к 8,5 года колонии за хищение 190 млн руб. у банка «Таврический». В марте 2023 г. суд в Петербурге отпустил фигуранта из СИЗО под домашний арест до 22 мая, однако через несколько дней его вернули в СИЗО. В конце октября 2024 г. Мещанский суд Москвы по ходатайству Следственного департамента МВД арестовал Сабадаша по ч. 4 ст. 160 УК и ч. 4 ст. 159 УК.

В сентябре 2025 г. Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО «Таврический банк» из-за полной утраты банком собственных средств.

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