Александра Сабадаша арестовали по очередному обвинению в мошенничестве

Банк «Таврический»

В конце 2014 г. банк прекратил осуществлять платежи. В феврале 2015 г. Банк России начал санацию банка «Таврический», утвердив в качестве внешнего управляющего «Банк МФК». Агентство по страхованию вкладов (АСВ) предоставило 28 млрд руб. в виде займа на 10 лет. После начала санации в апреле 2015 г. компании вернули суммарно лишь 7 млрд руб., что соответствует 35% от их вклада в «Таврическом». Остальная сумма была оформлена в субординированные депозиты в размере 12,7 млрд руб. под ставку 0,51% годовых на 20 лет.

В 2022 г. «Ведомости» писали, что дочерней компании «Россетей» – «Россети Северо-Запад» – не удалось досрочно вернуть субординированный депозит из банка «Таврический». «Россети Северо-Запад» вместе с другой дочерней компанией «Россетей» – «Россети Ленэнерго» – держали в «Таврическом» совокупно 12,7 млрд руб. Деньги нужны были для финансирования программы повышения надежности электросетевого комплекса Псковской области.

Сейчас на сайте «Таврического» указано, что финансовое оздоровление банка завершится 01.07.2035.