Александра Сабадаша арестовали по очередному обвинению в мошенничестве

Александра Сабадаша арестовали по очередному обвинению в мошенничествеБывший сенатор и «водочный король» вину не признает
Мещанский суд Москвы 29 октября вечером удовлетворил ходатайство следствия об аресте на два месяца экс-сенатора от Ненецкого автономного округа (2003–2006 гг.), бывшего владельца ликеро-водочного завода «Ливиз» Александра Сабадаша. Ему предъявлено новое обвинение в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК) и особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК).
Как рассказал «Ведомостям» источник, знакомый с ходом расследования, новое обвинение связано с уголовным делом против юриста Сабадаша – Татьяны Падалко. По словам собеседника, в начале ноября Сабадаш мог выйти на свободу (у него истекал срок пребывания под стражей по прошлому делу). Поэтому, как говорит источник, было возбуждено новое уголовное дело, чтобы тот продолжал оставаться в изоляции от общества, а суть обвинения сводится к тому, что Сабадаш фактически «украл сам у себя». Сейчас он находится в СИЗО «Капотня». Вину он не признает. Сторона защиты отказалась комментировать фабулу уголовного дела, отметив, что арест будет обжалован.
Падалко была арестована в феврале 2024 г. в Санкт-Петербурге. Из материалов следствия следует, что в период с июля по август 2022 г. юрист, являясь конкурсным управляющим ООО «Фьорд» (в отношении ООО в октябре 2016 г. вынесено решение арбитражного суда о признании несостоятельным и открыто конкурсное производство), совместно с неустановленными лицами разработала преступный план, направленный на хищение 0,1% долей уставного капитала ООО «Фьорд-консалтинг». В пресс-релизе Куйбышевского районного суда сказано, что Падалко и «иные лица» совершили хищение указанных долей, чем причинили имущественный ущерб на сумму 1,4 млн руб. – это рыночная стоимость 0,1% долей общества, лишив компанию преимущественного права покупки 99,9% долей уставного капитала ООО «Фьорд-консалтинг», а также возможности распоряжения дебиторской задолженностью в размере 1,1 млрд руб.
В новом обвинении Сабадаш фигурирует уже в роли организатора этого преступления.
Дела Сабадаша
Вместе с тем в Хамовническом суде Москвы в июле начался новый процесс по делу о хищении средств у банка «Таврический». Верховный суд отправил дело в Москву по заявлению Генпрокуратуры, которая настаивала, что в Северной столице процесс может быть недостаточно объективным и беспристрастным.
Впервые бывший сенатор был арестован еще в 2014 г. В 2015 г. Гагаринский суд Москвы приговорил его к шести годам лишения свободы в колонии строгого режима. Сабадаша признали виновным в покушении на мошенничество, совершенном организованной группой, в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК). Тогда следователи установили, что подконтрольная Сабадашу фирма «ЭС-контрактстрой» пыталась получить возмещение НДС на сумму 1,87 млрд руб. В фиктивных документах объем проведенных работ оценивался в 12,5 млрд руб., но, по мнению следователей, на деле составил 5,4 млрд руб.
В 2017 г. Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга приговорил Сабадаша к 8,5 года колонии за хищение 190 млн руб. у банка «Таврический».
В 2021 г. его снова задержали на территории СИЗО-1 «Кресты» сразу после освобождения и снова предъявили обвинение в хищении денег у того же банка. Сумма ущерба, которую инкриминировали на этот раз следователи, составляла 952 млн руб. Вместе с ним на скамье подсудимых тогда были предправления банка «Таврический» Сергей Сомов и его заместитель Дмитрий Гаркуша.
Банк «Таврический»
В конце 2014 г. банк прекратил осуществлять платежи. В феврале 2015 г. Банк России начал санацию банка «Таврический», утвердив в качестве внешнего управляющего «Банк МФК». Агентство по страхованию вкладов (АСВ) предоставило 28 млрд руб. в виде займа на 10 лет. После начала санации в апреле 2015 г. компании вернули суммарно лишь 7 млрд руб., что соответствует 35% от их вклада в «Таврическом». Остальная сумма была оформлена в субординированные депозиты в размере 12,7 млрд руб. под ставку 0,51% годовых на 20 лет.
В 2022 г. «Ведомости» писали, что дочерней компании «Россетей» – «Россети Северо-Запад» – не удалось досрочно вернуть субординированный депозит из банка «Таврический». «Россети Северо-Запад» вместе с другой дочерней компанией «Россетей» – «Россети Ленэнерго» – держали в «Таврическом» совокупно 12,7 млрд руб. Деньги нужны были для финансирования программы повышения надежности электросетевого комплекса Псковской области.
Сейчас на сайте «Таврического» указано, что финансовое оздоровление банка завершится 01.07.2035.
В марте 2023 г. Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга вынес еще один обвинительный приговор в отношении Сабадаша, который обвинялся в совершении 16 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК и 2 эпизодов по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК. Но к тому моменту срок давности для привлечения к ответственности по 15 эпизодам мошенничества истек. Суд производство прекратил, но у потерпевших осталось право на возмещение ущерба. По оставшемуся эпизоду мошенничества следствие установило, что фигуранты похитили у АО «Таврический банк» в 2014 г. 75 млн руб., оформив кредит ООО «Норфолк», в отсутствие заключения о финансовом состоянии заемщика, в нарушение установленной процедуры согласования и выдачи кредитов, не имея намерений возвращать денежные средства.
Как «водочный король» Сабадаш прославился благодаря «Ливизу» – одному из старейших ликеро-водочных заводов в России. Он был основан в 1897 г. как «Казенный винный склад» и числился главным поставщиком императорского двора. В советский период предприятие было переименовано в Ленинградский ликеро-водочный завод («Ливиз»). Предприятие разливало водку под марками «Наша водка», «Русский стандарт», Saint Petersburg, «Менделеев», Diplomat, Golden Moscow, «Гжелка» и проч. Последним владельцем завода считался бизнесмен и экс-сенатор Александр Сабадаш. В 2008 г. «Ливиз» перевел свои мощности в Красное Село, на Синопской набережной предприятие планировало построить многофункциональный комплекс. Но в 2011 г. «Ливиз» был признан банкротом, его имущество перешло в федеральную собственность.