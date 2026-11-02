МИД России: преступления против журналистов не имеют срока давности

По ее словам, ситуация с безопасностью сотрудников СМИ продолжает деградировать. Медиапространство превратилось в театр военных действий, где Запад подавляет инакомыслие, а журналисты делятся на «своих» и «чужих». Захарова отметила, что репрессии против российских СМИ на Украине, в Молдавии и Прибалтике не получили должной реакции УВКПЧ ООН, ЮНЕСКО и ОБСЕ. Киевский режим ведет охоту на российских журналистов, а плашка «Пресса» стала мишенью для атак. За 13 лет от рук украинских боевиков погибли десятки профессионалов, включая Дарью Дугину, Владлена Татарского и других.