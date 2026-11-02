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Главная / Политика /

МИД России: преступления против журналистов не имеют срока давности

Инна Шульгина
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Преступления против российских журналистов не имеют срока давности, и Москва продолжит добиваться справедливого наказания виновных и отстаивать права журналистов за рубежом. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова по случаю Международного дня прекращения безнаказанности за преступления против журналистов.

По ее словам, ситуация с безопасностью сотрудников СМИ продолжает деградировать. Медиапространство превратилось в театр военных действий, где Запад подавляет инакомыслие, а журналисты делятся на «своих» и «чужих». Захарова отметила, что репрессии против российских СМИ на Украине, в Молдавии и Прибалтике не получили должной реакции УВКПЧ ООН, ЮНЕСКО и ОБСЕ. Киевский режим ведет охоту на российских журналистов, а плашка «Пресса» стала мишенью для атак. За 13 лет от рук украинских боевиков погибли десятки профессионалов, включая Дарью Дугину, Владлена Татарского и других.

В МИДе отметили, что многие имена погибших вновь проигнорированы в докладе гендиректора ЮНЕСКО, который опирается на избирательный подход к статистике.

«Российская сторона не отступится от своих законных требований в ЮНЕСКО и в рамках других профильных форматов. МИД России продолжит последовательно отстаивать профессиональные права российских журналистов за рубежом, работать над созданием безопасных условий для их деятельности, добиваться справедливого наказания виновных в совершенных против них преступлениях», – заявила Захарова.

1 мая верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что лишь примерно в одном из десяти случаев убийств журналистов за последние 20 лет виновные были привлечены к ответственности. По его словам, ситуация с безопасностью работников СМИ остается крайне сложной. На тот момент с начала 2026 г. погибли как минимум 14 журналистов.

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