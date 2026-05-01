CNY Бирж.10,978+0,6%OKEY42,43-0,63%MGTS1 052-0,57%IMOEX2 658,21+0,7%RTSI1 119,49+0,8%RGBI119,82+0,11%RGBITR782,47+0,23%
Главная / Общество /

ООН: девять из десяти убийств журналистов остаются безнаказанными

Ведомости

Лишь примерно в одном из десяти случаев убийств журналистов за последние 20 лет виновные были привлечены к ответственности. Об этом заявил верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк.

По его словам, ситуация с безопасностью работников СМИ остается крайне сложной. Только с начала текущего года погибли как минимум 14 журналистов.

Наиболее опасной сферой остается освещение вооруженных конфликтов. «Война Израиля в Газе превратилась в смертельную ловушку для СМИ», – отметил Тюрк. ООН подтвердила гибель почти 300 журналистов с октября 2023 г.

Он также сообщил, что в 2026 г. самым опасным местом для работников СМИ стал Ливан. В настоящее время около 330 журналистов находятся под стражей, еще порядка 500 гражданских журналистов и блогеров, занимающихся правами человека, также заключены в тюрьмы.

В феврале Le Monde со ссылкой на Комитет по защите журналистов писало, что в 2025 г. в ходе вооруженных конфликтов погибли 129 журналистов и сотрудников СМИ. Для сравнения, в 2024 г. погибли 124 журналиста.

В двух третях случаев ответственность за гибель журналистов в 2025 г. комитет возлагает на Израиль. По данным организации, 86 сотрудников СМИ погибли в секторе Газа, при этом более 60% из них были палестинскими журналистами, освещавшими боевые действия. Помимо Газы, наиболее опасными регионами для работы прессы стали Судан, где погибли девять журналистов, и Украина – с четырьмя погибшими.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте