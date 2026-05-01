ООН: девять из десяти убийств журналистов остаются безнаказанными

В двух третях случаев ответственность за гибель журналистов в 2025 г. комитет возлагает на Израиль. По данным организации, 86 сотрудников СМИ погибли в секторе Газа, при этом более 60% из них были палестинскими журналистами, освещавшими боевые действия. Помимо Газы, наиболее опасными регионами для работы прессы стали Судан, где погибли девять журналистов, и Украина – с четырьмя погибшими.