В 2025 году в ходе вооруженных конфликтов погибли 129 журналистов

В докладе также отмечается резкий рост использования беспилотников при атаках на представителей СМИ: в 2025 г. зафиксировано 39 таких случаев против двух в 2023 г. Кроме вооруженных конфликтов, серьезную угрозу для журналистов продолжает представлять организованная преступность. В Мексике в 2025 г. были убиты шесть журналистов, аналогичные случаи зафиксированы в Индии и Перу.