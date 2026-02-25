В 2025 году в ходе вооруженных конфликтов погибли 129 журналистов
В 2025 г. в ходе вооруженных конфликтов погибли 129 журналистов и сотрудников СМИ. Об этом говорится в докладе Комитета по защите журналистов (CPJ), который изучила газета Le Monde.
Для сравнения, в 2024 г. погибли 124 журналиста.
В двух третях случаев ответственность за гибель журналистов в 2025 г. CPJ возлагает на Израиль. По данным организации, 86 сотрудников СМИ погибли в секторе Газа, при этом более 60% из них были палестинскими журналистами, освещавшими боевые действия.
Помимо Газы, наиболее опасными регионами для работы прессы стали Судан, где погибли девять журналистов, и Украина – с четырьмя погибшими.
В докладе также отмечается резкий рост использования беспилотников при атаках на представителей СМИ: в 2025 г. зафиксировано 39 таких случаев против двух в 2023 г. Кроме вооруженных конфликтов, серьезную угрозу для журналистов продолжает представлять организованная преступность. В Мексике в 2025 г. были убиты шесть журналистов, аналогичные случаи зафиксированы в Индии и Перу.
В CPJ подчеркнули, что по большинству задокументированных случаев целенаправленных убийств прозрачные расследования не проводились, а виновные не были привлечены к ответственности. Организация призвала международное сообщество усилить меры по защите журналистов и обеспечить наказание за преступления против представителей СМИ.