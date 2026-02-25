Газета
Общество

В 2025 году в ходе вооруженных конфликтов погибли 129 журналистов

Ведомости

В 2025 г. в ходе вооруженных конфликтов погибли 129 журналистов и сотрудников СМИ. Об этом говорится в докладе Комитета по защите журналистов (CPJ), который изучила газета Le Monde.

Для сравнения, в 2024 г. погибли 124 журналиста.

В двух третях случаев ответственность за гибель журналистов в 2025 г. CPJ возлагает на Израиль. По данным организации, 86 сотрудников СМИ погибли в секторе Газа, при этом более 60% из них были палестинскими журналистами, освещавшими боевые действия.

Корреспондент «Ленты» Чигасов погиб при ударе беспилотника под Северском

Общество

Помимо Газы, наиболее опасными регионами для работы прессы стали Судан, где погибли девять журналистов, и Украина – с четырьмя погибшими.

В докладе также отмечается резкий рост использования беспилотников при атаках на представителей СМИ: в 2025 г. зафиксировано 39 таких случаев против двух в 2023 г. Кроме вооруженных конфликтов, серьезную угрозу для журналистов продолжает представлять организованная преступность. В Мексике в 2025 г. были убиты шесть журналистов, аналогичные случаи зафиксированы в Индии и Перу.

В CPJ подчеркнули, что по большинству задокументированных случаев целенаправленных убийств прозрачные расследования не проводились, а виновные не были привлечены к ответственности. Организация призвала международное сообщество усилить меры по защите журналистов и обеспечить наказание за преступления против представителей СМИ.

