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ФСБ изъяла партию отправленных российским военным заминированных FPV-очков

Инна Шульгина
РИА Новости
РИА Новости

ФСБ предотвратила серию диверсий, которые украинские спецслужбы планировали с помощью самодельных взрывных устройств, встроенных в FPV-очки для управления дронами. Устройства под видом гуманитарной помощи должны были поступить российским военнослужащим в зону спецоперации, пишет ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) российского ведомства.

По данным ЦОС ФСБ, военнослужащий в Волгоградской области получил от волонтера две пары очков. Взрывотехники установили, что вместо кулеров охлаждения в очки встроены самодельные взрывные устройста (СВУ). В различных регионах России изъяли партию аналогичных устройств, переданных противником через «Почту России».

По данным ФСБ, сотрудники украинских спецслужб под видом псевдопатриотов связывались с российскими гуманитарными организациями и фондами через анонимные аккаунты в Telegram. Они действовали скрытно, не сообщали свои данные и отказывались переходить в мессенджер Max, при этом требовали видео с благодарностью от бойцов.

31 октября ФСБ России получила по партнерским каналам от США данные о подготовке теракта в Москве. В тот день посольство США выпустило предупреждение о «достоверной угрозе» события, которое может «повлечь массовые жертвы». 1 ноября ФСБ сообщила, что при проверке информации США о подготовке теракта в Москве задержан подросток. Юноша опубликовал в TikTok видео, в котором рассказал о готовящемся преступлении в парке «Царицыно». ФСБ поблагодарила американских коллег за информацию о возможной подготовке теракта в столице.

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