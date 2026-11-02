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Глава ВЦИОМа: возраст молодежи в России могут повысить до 40 лет

Ксения Наумчик
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Возрастную границу молодежи в России в перспективе могут повысить с 35 до 40 лет. Об этом заявил генеральный директор аналитического центра ВЦИОМ Валерий Федоров в интервью «РИА Новости».

По его словам, за последние 15 лет представления о молодости изменились: люди дольше сохраняют активность и хорошую физическую форму благодаря развитию медицины, распространению здорового образа жизни и занятиям спортом.

Федоров отметил, что у россиян появилось больше возможностей и перспектив, а отношение к возрасту существенно изменилось. Если раньше людей приходилось убеждать, что 50 лет – это еще не предел активной жизни, то теперь подобные представления стали привычными, подчеркнул он.

19 июля главный внештатный гериатр Минздрава, член-корреспондент РАН Ольга Ткачева сообщила, что, согласно классификации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), молодой возраст официально заканчивается в 45 лет. Согласно возрастной градации организации, к молодежи относятся люди от 18 до 44 лет, средний возраст наступает в 45 и длится до 59 лет.

В России, согласно действующему закону «О молодежной политике», молодежью официально считаются граждане от 14 до 35 лет.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в марте 2025 г. поддержал новую классификацию ВОЗ, согласно которой к молодежи относятся люди до 44 лет.

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