Глава ВЦИОМа: возраст молодежи в России могут повысить до 40 лет

Федоров отметил, что у россиян появилось больше возможностей и перспектив, а отношение к возрасту существенно изменилось. Если раньше людей приходилось убеждать, что 50 лет – это еще не предел активной жизни, то теперь подобные представления стали привычными, подчеркнул он.