Глава ВЦИОМа: возраст молодежи в России могут повысить до 40 лет
Возрастную границу молодежи в России в перспективе могут повысить с 35 до 40 лет. Об этом заявил генеральный директор аналитического центра ВЦИОМ Валерий Федоров в интервью «РИА Новости».
По его словам, за последние 15 лет представления о молодости изменились: люди дольше сохраняют активность и хорошую физическую форму благодаря развитию медицины, распространению здорового образа жизни и занятиям спортом.
Федоров отметил, что у россиян появилось больше возможностей и перспектив, а отношение к возрасту существенно изменилось. Если раньше людей приходилось убеждать, что 50 лет – это еще не предел активной жизни, то теперь подобные представления стали привычными, подчеркнул он.
19 июля главный внештатный гериатр Минздрава, член-корреспондент РАН Ольга Ткачева сообщила, что, согласно классификации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), молодой возраст официально заканчивается в 45 лет. Согласно возрастной градации организации, к молодежи относятся люди от 18 до 44 лет, средний возраст наступает в 45 и длится до 59 лет.
В России, согласно действующему закону «О молодежной политике», молодежью официально считаются граждане от 14 до 35 лет.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в марте 2025 г. поддержал новую классификацию ВОЗ, согласно которой к молодежи относятся люди до 44 лет.