Мурашко поддержал идею увеличения возраста молодежи до 44 лет
Инициатива Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) об увеличении возраста молодежи до 44 лет рациональная. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Согласно новой классификации ВОЗ, к молодежи теперь будут относиться люди в возрасте от 18 до 44 лет, в то время как лица в возрасте от 45 до 59 лет будут считаться людьми среднего возраста.
«Это предложение вполне рациональное, и многие страны уже сегодня внедрили у себя, поэтому поддерживаем», – заявил Мурашко (цитата по ТАСС).
В настоящее время в России молодежью считаются граждане в возрасте от 14 до 35 лет.
20 марта глава Росмолодежи Григорий Гуров написал в своем Telegram-канале, что вопрос о повышении возрастных границ молодежи уже давно обсуждается, но пока это скорее предмет дискуссии.
Он подчеркнул, что ни о каком продвижении идей инфантильности и воспитании патернализма речи не идет. По словам Гурова, если вопрос повышения возраста молодости действительно в обозримой перспективе встанет в повестку дня, то нацелено это будет, в первую очередь, на повышение доступности того многообразия мер поддержки. Например, в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».