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Мурашко поддержал идею увеличения возраста молодежи до 44 лет

Ведомости

Инициатива Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) об увеличении возраста молодежи до 44 лет рациональная. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Согласно новой классификации ВОЗ, к молодежи теперь будут относиться люди в возрасте от 18 до 44 лет, в то время как лица в возрасте от 45 до 59 лет будут считаться людьми среднего возраста.

«Это предложение вполне рациональное, и многие страны уже сегодня внедрили у себя, поэтому поддерживаем», – заявил Мурашко (цитата по ТАСС).

В настоящее время в России молодежью считаются граждане в возрасте от 14 до 35 лет.

20 марта глава Росмолодежи Григорий Гуров написал в своем Telegram-канале, что вопрос о повышении возрастных границ молодежи уже давно обсуждается, но пока это скорее предмет дискуссии.

Он подчеркнул, что ни о каком продвижении идей инфантильности и воспитании патернализма речи не идет. По словам Гурова, если вопрос повышения возраста молодости действительно в обозримой перспективе встанет в повестку дня, то нацелено это будет, в первую очередь, на повышение доступности того многообразия мер поддержки. Например, в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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