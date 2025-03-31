Мурашко поддержал идею увеличения возраста молодежи до 44 лет

Он подчеркнул, что ни о каком продвижении идей инфантильности и воспитании патернализма речи не идет. По словам Гурова, если вопрос повышения возраста молодости действительно в обозримой перспективе встанет в повестку дня, то нацелено это будет, в первую очередь, на повышение доступности того многообразия мер поддержки. Например, в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».