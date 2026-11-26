Концерты должны были пройти 10 и 11 октября в Санкт-Петербурге, но в «Зенит арене» заявили, что организаторы Say Agency не согласовали его проведение с площадкой. В течение сентября судьба выступлений Уэста была под вопросом, но в конце сентября было официально объявлено – концерты отменены.