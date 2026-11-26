Суд частично удовлетворил первый иск к организатору концерта Канье Уэста
Суд в Воронеже частично удовлетворил первый в России иск к организатору концерта Канье Уэста, передает ТАСС.
Say Agency (ООО «Сэй эдженси») обязали выплатить истцу 145 000 руб., уплаченные за концерт американского рэпера, а также взыскать сумму неустойки, компенсацию морального вреда, а также штраф на общую сумму около 90 000 руб.
Концерты должны были пройти 10 и 11 октября в Санкт-Петербурге, но в «Зенит арене» заявили, что организаторы Say Agency не согласовали его проведение с площадкой. В течение сентября судьба выступлений Уэста была под вопросом, но в конце сентября было официально объявлено – концерты отменены.
На фоне этого фанаты Уэста начали обращаться в суды для возврата билетов. Фанаты также требовали вернуть сервисные сборы за отмененные концерты.