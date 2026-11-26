Что известно об арестованном замглавкома ВКС Юрии ГреховеРанее генерал командовал войсками противовоздушной и противоракетной обороны
26 ноября стало известно об аресте заместителя главнокомандующего Воздушно-космическими силами (ВКС) России по вооружению Юрия Грехова. Согласно картотеке 235-го гарнизонного военного суда Москвы, генерал-полковник заключен под стражу 25 ноября. По данным РБК и «Коммерсанта», Грехову предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Как уточняют источники РБК, он заключен под стражу на два месяца и вину не признает. Что известно о Грехове – в справке «Ведомостей».
Образование и служба на Дальнем Востоке
Юрий Николаевич Грехов родился 15 октября 1962 г. в Горьком (ныне – Нижний Новгород). На военной службе с 1979 г. В 1984-м окончил Горьковское высшее зенитное ракетное училище ПВО. Начинал службу начальником расчета, впоследствии командовал зенитным ракетным дивизионом на Северном Кавказе. Согласно архивной биографии Минобороны, в 1994 г. поступил в Военную академию противовоздушной обороны в Твери.
В 1997-м получил назначение на Камчатку. В 1998–2005 гг. служил в авиации и ПВО Тихоокеанского флота, прошел путь от командира зенитного ракетного полка до начальника штаба – первого заместителя начальника управления ВВС и ПВО на северо-востоке России. В 2005 г. стал слушателем Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил РФ. Присвоена ученая степень кандидата военных наук.
От командира бригады до заместителя главкома
С 2007 г. занимал штабные должности в соединениях ПВО, в ноябре 2012 г. возглавил бригаду противовоздушной обороны. В декабре 2013 г. стал начальником штаба – первым заместителем командующего войсками ПВО и ПРО.
После формирования ВКС в 2015 г. занял аналогичную должность в их составе. В декабре 2018 г. возглавил войска ПВО и ПРО, одновременно став заместителем главкома ВКС.
В 2021 г. Грехов был назначен заместителем главнокомандующего ВКС по вооружению. 11 июня того же года указом президента России Владимира Путина ему было присвоено звание генерал-полковника. На новом посту Грехов отвечал за оснащение ВКС вооружением и военной техникой, продолжая заниматься международным военным сотрудничеством в сфере ПВО.
17 сентября 2026 г. Грехов участвовал в заседании координационного комитета по вопросам ПВО при Совете министров обороны стран СНГ в киргизской Чолпон-Ате в качестве заместителя председателя комитета. Он говорил о необходимости согласованных действий стран содружества в условиях нарастания угроз и совместной подготовки военнослужащих.
Награды
Является кавалером орденов «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней, Александра Невского и «За военные заслуги».