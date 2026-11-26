26 ноября стало известно об аресте заместителя главнокомандующего Воздушно-космическими силами (ВКС) России по вооружению Юрия Грехова. Согласно картотеке 235-го гарнизонного военного суда Москвы, генерал-полковник заключен под стражу 25 ноября. По данным РБК и «Коммерсанта», Грехову предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Как уточняют источники РБК, он заключен под стражу на два месяца и вину не признает. Что известно о Грехове – в справке «Ведомостей».