26 ноября армянский премьер сказал, что закон о начале процесса вступления Армении в ЕС не может быть отменен, поскольку он был принят в результате гражданской инициативы. Комментируя позицию Москвы о несовместимости членства в ЕАЭС и вступления в ЕС, премьер выразил уверенность, что Россия и Армения смогут найти решения проблемных вопросов. Он добавил, что Ереван не намерен вступать в спор с Москвой и продолжит вести с ней «братский и дружественный» диалог.