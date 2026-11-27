Кремль: Армении нужно определиться между ЕС и ЕАЭС
Армении в определенный момент придется сделать выбор между сближением с Евросоюзом (ЕС) и продолжением интеграции в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков отметил, что ориентация Армении в сторону ЕС и желание продолжать работу в рамках ЕАЭС не коррелируют друг с другом.
Представитель Кремля также рассказал, что президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудят тему российских военных баз на территории республики в ходе предстоящих переговоров. По его словам, отношения России и Армении достаточно широкие, несмотря на имеющиеся сложности.
14 ноября Пашинян признал невозможность одновременного членства Армении в ЕС и ЕАЭС. Он подчеркнул, что главной политической целью Еревана остается предоставление гражданам страны альтернативы.
26 ноября армянский премьер сказал, что закон о начале процесса вступления Армении в ЕС не может быть отменен, поскольку он был принят в результате гражданской инициативы. Комментируя позицию Москвы о несовместимости членства в ЕАЭС и вступления в ЕС, премьер выразил уверенность, что Россия и Армения смогут найти решения проблемных вопросов. Он добавил, что Ереван не намерен вступать в спор с Москвой и продолжит вести с ней «братский и дружественный» диалог.