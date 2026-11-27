ЕС готовит новые многомиллиардные кредиты для развития военной промышленности
Евросоюз планирует запустить новую программу кредитования для укрепления оборонной промышленности и снижения зависимости от США. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Инициатива станет продолжением программы SAFE (Security Action for Europe) объемом 150 млрд евро, запущенной в прошлом году для перевооружения стран ЕС и повышения обороноспособности объединения к 2030 г.
По данным агентства, новое финансирование предполагается направить на развитие технических и логистических возможностей, необходимых для ведения масштабных конфликтов, а также на создание военного потенциала, который ранее обеспечивали США.
Точный объем программы пока не определен. Источники Bloomberg сообщили, что ее реализацию планируется начать во второй половине 2027 г.
24 ноября WSJ со ссылкой на источники писала, что администрация президента США Дональда Трампа готовит новые пошлины. Они могут затронуть множество стран, которые активно поддерживают собственную промышленность и потому, по мнению администрации, вредят американским компаниям. Точный размер пошлин неизвестен. WSJ предполагает, что для тех стран, которые заключили торговое соглашение с президентом Трампом до того, как Верховный суд США отменил его первые пошлины, тарифы могут быть ниже.