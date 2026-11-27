24 ноября WSJ со ссылкой на источники писала, что администрация президента США Дональда Трампа готовит новые пошлины. Они могут затронуть множество стран, которые активно поддерживают собственную промышленность и потому, по мнению администрации, вредят американским компаниям. Точный размер пошлин неизвестен. WSJ предполагает, что для тех стран, которые заключили торговое соглашение с президентом Трампом до того, как Верховный суд США отменил его первые пошлины, тарифы могут быть ниже.