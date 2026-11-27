«Коммерсантъ»: Хуснияров может стать новым худруком театра «Станиславский»
Новым художественным руководителем электротеатра «Станиславский» может стать Денис Хуснияров, сейчас занимающий должность худрука самарского театра «Самарт». Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в театральных кругах.
Процесс выбора кандидатуры на пост худрука театра «был долгим и сложным», сообщил один из собеседников издания. В числе кандидатов рассматривали театрального режиссера Алексея Франдетти и главного режиссера Красноярского ТЮЗа Мурата Абулкатинова. Кроме того,свою кандидатуру на должность худрука театра выдвигал писатель Захар Прилепин.
Электротеатр «Станиславский» является подведомственным учреждением департамента культуры правительства Москвы.
«Ведомости» направили запрос в департамент культуры столицы.
Хуснияров родился в Перми в 1980 г. Окончил Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства (мастерская Семена Спивака). До «Самарта» работал главным режиссером камерной сцены Театра на Васильевском и татарстанского театра «Мастеровые». Ставил спектакли в Театре на Таганке, Большом драмтеатре имени Товстоногова. Как отметило издание, всего более чем в 60 театрах по всей стране.