Хуснияров родился в Перми в 1980 г. Окончил Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства (мастерская Семена Спивака). До «Самарта» работал главным режиссером камерной сцены Театра на Васильевском и татарстанского театра «Мастеровые». Ставил спектакли в Театре на Таганке, Большом драмтеатре имени Товстоногова. Как отметило издание, всего более чем в 60 театрах по всей стране.