У берегов Ибицы затонул танкер с 1,2 млн литров дизтоплива
Нефтяной танкер Med Emre под флагом Мальты затонул примерно в 25 морских милях к северо-востоку от Ибицы. Один член экипажа погиб, еще шестеро получили травмы, сообщает Euronews со ссылкой на спасательные службы.
Судно следовало из Альхесираса в Барселону и перевозило химические вещества. По оценкам, на борту находилось около 7000 т дизельного топлива – примерно 1,2 млн л. По данным правительства, всего на танкере были 17 человек.
Для оценки возможной утечки топлива и ликвидации загрязнения к месту происшествия направили специализированное судно. Также самолет морской спасательной службы провел воздушную разведку.
В сентябре на Таймыре в Красноярском крае произошел разлив около 170 т дизельного топлива. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил охраны окружающей среды при эксплуатации промышленных объектов.
В Красноярском крае тогда вводили режим ЧС.