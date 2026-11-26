ЦБ: МФО отказывают в кредитных каникулах после своей реструктуризацииКомпании затягивают решения и подменяют каникулы своими программами, отмечает регулятор
За январь – сентябрь 2026 г. в Банк России поступило 2960 жалоб на микрофинансовые организации из-за кредитных каникул для заемщиков в трудной жизненной ситуации. Это почти в 1,7 раза больше, чем в прошлом году, когда жалоб было 1767, следует из презентации заместителя директора департамента поведенческого надзора ЦБ Ольги Шеховцовой на XXV Национальной конференции по микрофинансированию и финансовой доступности. Пик жалоб пришелся на II квартал (1134 штуки), в III квартале их было 1071.
Доля обоснованных жалоб снизилась с 5,3 до 5%, но в абсолютных цифрах их стало больше: около 148 против 94, следует из данных презентации.
Одна из практик, которую описывает Шеховцова, – уговорить заемщика взять вместо законных кредитных каникул реструктуризацию по внутренней программе МФО. По ее словам, при сравнении условий ЦБ видит, что клиенту иногда финансово выгоднее были бы каникулы. Если после реструктуризации заемщик все же просит каникулы, МФО отказывают: льготный период он якобы уже получил. «Закон никоим образом не связывает эти два события», – подчеркнула Шеховцова.
Другая группа нарушений – затягивание. Заемщик направляет требование о каникулах дистанционно, а МФО требует прийти в отделение с документами. Запросы документов, по словам Шеховцовой, не должны быть способом растянуть решение: срок рассмотрения установлен законом.
ЦБ фиксирует и неверную дату начала кредитных каникул: это должна быть дата, которую определил сам клиент, либо дата обращения, сказала Шеховцова. Клиент, например, просит каникулы с 16 ноября, а МФО устанавливает их с 17-го, по дню получения заявления, говорится в ее презентации. Шеховцова назвала это общей проблемой для всех видов поддержки.
В 2,2 раза выросло число жалоб на военные кредитные каникулы для участников СВО: 810 за январь – сентябрь 2026 г. против 375 годом ранее, указано в презентации. Число жалоб росло каждый квартал: 223, 277 и 310. Доля обоснованных жалоб здесь снизилась с 4,8 до 2,2%, в абсолютном выражении их число почти не изменилось (18). МФО требуют документы об участии в СВО до предоставления каникул. «Документы у потребителя не следует требовать на стадии обращения. Он может донести их и по завершении», – заявила Шеховцова.
В военных каникулах ЦБ также фиксирует начисление неустойки и некорректный расчет процентов в льготный период, указано в презентации. Деньги, которые заемщик вносит в это время, МФО направляют на проценты и неустойку, а не на основной долг.
По закону о потребкредите заемщик, чей доход снизился минимум на 30%, может приостановить платежи до шести месяцев. Лимит по потребительским кредитам и займам – 450 000 руб. Кредитор обязан ответить за пять рабочих дней и объяснить причины отказа. Участники СВО и их семьи вправе просить каникулы по любым кредитам, взятым до начала службы, до 31 декабря 2026 г. На ответ у кредитора 10 дней, а документы заемщик может представить до конца льготного периода.
Жалобы на каникулы – часть общего объема претензий граждан к микрофинансовому рынку. За 10 месяцев 2026 г. они подали в Банк России 49 300 жалоб, на 56,7% больше, чем год назад, говорится в презентации Шеховцовой. Больше всего (6900) жалоб приходится на проблемы с погашением займов – их количество выросло почти в 2,8 раза относительно прошлого года (2500). Но часть роста может объясняться не только трудностями заемщиков.
В отчете о работе с обращениями за первое полугодие ЦБ связывал его в том числе с шаблонными жалобами на проблемы с погашением и возврат денег за дополнительные услуги. Больше 5000 жалоб за 10 месяцев пришлось на так называемых раздолжителей – долговых консультантов, которые действуют недобросовестно. «Речь идет именно о тех, кто использует клиента, который попал в тяжелую жизненную ситуацию, для собственного заработка», – уточнила Шеховцова.
Около трети жалоб, по данным ЦБ, поступает от неформальных групп. Отдельно регулятор выделяет массовых заявителей, направивших 10 жалоб и больше: по словам Шеховцовой, на одного человека их бывает несколько сотен.