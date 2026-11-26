В 2,2 раза выросло число жалоб на военные кредитные каникулы для участников СВО: 810 за январь – сентябрь 2026 г. против 375 годом ранее, указано в презентации. Число жалоб росло каждый квартал: 223, 277 и 310. Доля обоснованных жалоб здесь снизилась с 4,8 до 2,2%, в абсолютном выражении их число почти не изменилось (18). МФО требуют документы об участии в СВО до предоставления каникул. «Документы у потребителя не следует требовать на стадии обращения. Он может донести их и по завершении», – заявила Шеховцова.