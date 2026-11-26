Песков: дружеские отношения Трампа и Путина помогают обсуждать сложные проблемы
Дружеские отношения президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа помогают обсуждать самые сложные проблемы, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
«То, что у президента Путина очень деловые, прагматичные и даже дружеские отношения с президентом Трампом, это действительно так. Это помогает им обсуждать самые сложные проблемы, где есть большое количество разногласий, но в то же время есть и определенные моменты, где видение двух глав государств совпадает», – заявил Песков.
По словам Пескова, призывая Россию не допустить расширения конфликта на Украине, Трамп имеет в виду недопущение попыток Киева расширить географию конфликта.
«Мы видим террористическую активность киевского режима в Средиземном море, на Балтике. Это не может не вызывать озабоченность прибрежных государств и в том числе, как, скорее всего, и в Альянсе в целом, в Североатлантическом Альянсе», – сказал пресс-секретарь российского президента.
Двусторонняя встреча Путина и Трампа прошла 19 ноября на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне. Переговоры продлились около 40 минут, после чего состоялись трехсторонние переговоры с участием председателя КНР Си Цзиньпина. Во время приветствия перед встречей Трамп также назвал Путина своим другом и сказал, что рад его видеть.
20 ноября на пресс-конференции в Белом доме Трамп заявил, что у него «фантастические отношения» с Путиным, отметив, что в ходе переговоров на саммите АТЭС между сторонами возникла «невероятная энергетика». 22 ноября американский лидер опубликовал в соцсети Truth Social фотографию рукопожатия с Путиным, сопроводив ее надписью «Мой друг».