«То, что у президента Путина очень деловые, прагматичные и даже дружеские отношения с президентом Трампом, это действительно так. Это помогает им обсуждать самые сложные проблемы, где есть большое количество разногласий, но в то же время есть и определенные моменты, где видение двух глав государств совпадает», – заявил Песков.