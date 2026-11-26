Песков: президент еще не принял решения о посещении саммита G20
Президент России Владимир Путин пока не принял решения о посещении саммита «Большой двадцатки» (G20) в Майами. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Но помимо этого уже на декабрь запланированы и региональные поездки, запланированы и мероприятия, связанные с открытием разных инфраструктурных объектов, и заседания президентских советов», – сказал представитель Кремля.
Песков отметил, что график Путина «обещает быть очень напряженным».
Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал 16 ноября, что решение об участии Путина в саммите G20 в Майами будет принято после саммита АТЭС в Шэньчжэне. Саммит прошел 18–19 ноября.
Последний раз Путин лично приезжал на саммит «Большой двадцатки» в японскую Осаку в 2019 г. Саммит в Майами пройдет 14–15 декабря.