По мнению Пескова, европейская поддержка побуждает Киев продолжать боевые действия, а не стремиться к мирному урегулированию. Он также считает, что финансирование Украины идет в ущерб интересам граждан европейских стран. Эти средства, по его словам, могли бы быть направлены на строительство больниц, ремонт школ, социальные пособия и повышение зарплат учителей и врачей.