Песков: финансирование Украины со стороны ЕС вредит мирному процессуВ Кремле считают, что поддержка ЕС побуждает Киев продолжать конфликт
Выделение Евросоюзом дополнительных средств на поддержку Украины негативно отразится на перспективах мирного урегулирования конфликта, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя обсуждение семилетнего бюджета ЕС.
«Евросоюз собирается выделить очередную крупную сумму денег на войну. Это не сумма денег на мир», – сказал представитель Кремля.
По мнению Пескова, европейская поддержка побуждает Киев продолжать боевые действия, а не стремиться к мирному урегулированию. Он также считает, что финансирование Украины идет в ущерб интересам граждан европейских стран. Эти средства, по его словам, могли бы быть направлены на строительство больниц, ремонт школ, социальные пособия и повышение зарплат учителей и врачей.
21 ноября председатель Евросовета Антониу Кошта представил новый проект бюджета ЕС на 2028–2034 гг. Объем предусмотренной в нем помощи Украине составляет 100 млрд евро с учетом инфляции.
23 ноября Politico со ссылкой на европейских дипломатов сообщило об усилении разногласий между странами ЕС по поводу нового семилетнего бюджета. Споры касаются финансирования Украины, сельскохозяйственных субсидий и введения новых налогов.
25 ноября премьер-министр Словакии Роберт Фицо усомнился в возможности согласования бюджета на саммите ЕС 26–27 ноября. Он также заявил, что Братислава не будет участвовать в предоставлении Киеву дополнительного кредита на 45 млрд евро.