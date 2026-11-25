Кроме того, премьер подчеркнул, что Словакия не будет участвовать в предоставлении Украине предлагаемого кредита ЕС на 45 млрд евро. По словам Фицо, эти средства фактически станут безвозмездной помощью, поскольку Киев не сможет их вернуть.