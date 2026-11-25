Фицо усомнился в возможности согласовать бюджет ЕС на внеочередном саммите
Лидеры Евросоюза (ЕС) не смогут согласовать бюджет сообщества на внеочередном саммите. Об этом сообщил премьер-министр Словакии Роберт Фицо по итогам заседания правительства страны.
«Не ожидаю, что будет достигнуто соглашение. Я будут стараться, от имени правительства Словакии, чтобы такое политическое соглашение было достигнуто в декабре», – заявил Фицо (цитата по TASR).
Кроме того, премьер подчеркнул, что Словакия не будет участвовать в предоставлении Украине предлагаемого кредита ЕС на 45 млрд евро. По словам Фицо, эти средства фактически станут безвозмездной помощью, поскольку Киев не сможет их вернуть.
23 ноября Politico писало, что в ЕС обострились разногласия вокруг нового семилетнего бюджета на 2028–2034 гг. Споры касаются сельскохозяйственных субсидий, введения новых налогов и финансирования Украины, уточнило издание.
21 ноября председатель Евросовета Антониу Кошта представил новый проект бюджета ЕС. Его расходы сокращены на 204 млрд евро, или 10%, по сравнению с предложением Еврокомиссии, до 1,78 трлн евро. Документ планируют обсудить на саммите ЕС 26–27 ноября.
22 ноября премьер Чехии Андрей Бабиш назвал новый проект бюджета неприемлемым. Он раскритиковал сокращение поступлений для Праги и заявил, что помощь Украине должна финансироваться вне бюджета ЕС.