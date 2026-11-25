Из-за протестов Париж потерял 1,5 млрд евро дохода от туризма
Парижский регион за два месяца недосчитался 1,5 млрд евро доходов от туризма из-за массовых протестов и беспорядков. Об этом в эфире телеканала France 2 заявила глава региона Франции Валери Пекресс.
Она подчеркнула, что столичный регион был привлекателен для туристов, и объяснила снижение турпотока отменой бронирований в отелях, закрытием магазинов, грабежами и погромами в ходе демонстраций.
Массовые протесты против роста цен во Франции проходят с конца сентября. По данным профсоюза CGT, в них приняли участие 150 000 человек по стране и 45 000 в столице. МВД Франции приводило другие данные: 82 000 человек по стране и 21 500 в Париже.
18 ноября на демонстрацию перед зданием министерства внутренних дел страны в Париже вышли десятки полицейских. Они требовали повышения заработной платы и пересмотра размера премий. Профсоюз потребовал повышения надбавки сотрудникам правоохранительных органов на 35% из-за актов насилия, которым подверглись полицейские во время протестов, а также из-за выборов в профсоюз, которые планируется провести в декабре.