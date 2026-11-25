Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Москву
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 25 ноября прибыл с двухдневным рабочим визитом в Москву, передает ТАСС. В аэропорту главу Казахстана встретили официальные лица России.
Токаев посещает Москву по приглашению президента России Владимира Путина. В рамках визита состоится встреча глав государств и будут обсуждены перспективы укрепления казахстанско-российского стратегического партнерства и союзничества. Кроме того, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Путин может проинформировать Токаева об итогах трехсторонней встречи между лидерами России, США и Китая на недавно прошедшем саммите АТЭС в Шэньчжэне.
Также Токаев посетит Международную конференцию по искусственному интеллекту AI Journey 2026. Она пройдет в Москве 26-28 ноября.
Последний раз президенты России и Казахстана виделись на саммите Организации Договора о коллективной безопасности в Москве 11 ноября.