Токаев посещает Москву по приглашению президента России Владимира Путина. В рамках визита состоится встреча глав государств и будут обсуждены перспективы укрепления казахстанско-российского стратегического партнерства и союзничества. Кроме того, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Путин может проинформировать Токаева об итогах трехсторонней встречи между лидерами России, США и Китая на недавно прошедшем саммите АТЭС в Шэньчжэне.