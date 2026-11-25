ЦБ выявил выдачу МФО кредитных линий сроком более 1000 лет
Банк России обнаружил несколько способов обхода микрофинансовыми организациями требований регулирования. В частности, некоторые МФО оформляют кредитные линии на срок свыше 1000 лет. Об этом заявил глава департамента небанковского финансирования ЦБ Илья Кочетков на Национальной конференции по микрофинансированию и финансовой доступности НАУМИР, передает «Интерфакс».
По его словам, в III квартале 2026 г. 69% выдач МФО пришлось на займы с лимитом кредитования. При этом у 75% таких лимитов полная стоимость кредита превышала 200% годовых.
Еще одной схемой Кочетков назвал искусственное занижение ПСК за счет плавающей ставки. В таких случаях первые 100 дней она может составлять 292% годовых, а затем снижаться до 20%, что позволяет показать среднее значение на уровне 98%. На подобные займы пришлось 8% выдач за первое полугодие 2026 г. Во II квартале их доля выросла в четыре раза по сравнению с первым.
Кроме того, МФО предлагают заемщикам увеличивать сумму долга дополнительным соглашением, одновременно продлевая срок возврата. При этом показатель долговой нагрузки не пересчитывается, а макропруденциальные лимиты, по оценке ЦБ, обходятся.
«Ведомости» со ссылкой на данные ЦБ писали, что регулятор с января по сентябрь 2026 г. получил 43 200 жалоб на МФО, что на 57,3% больше, чем за тот же период год назад. Ключевая причина роста – активность недобросовестных консультантов-раздолжнителей, которые предлагают заемщикам платные услуги по погашению задолженности перед МФО без реальных оснований, тем самым усугубляя финансовое положение клиентов. Общее количество жалоб от пользователей финансовых услуг и инвесторов за год выросло на 15,4% и составило 323 200 штук.