«Ведомости» со ссылкой на данные ЦБ писали, что регулятор с января по сентябрь 2026 г. получил 43 200 жалоб на МФО, что на 57,3% больше, чем за тот же период год назад. Ключевая причина роста – активность недобросовестных консультантов-раздолжнителей, которые предлагают заемщикам платные услуги по погашению задолженности перед МФО без реальных оснований, тем самым усугубляя финансовое положение клиентов. Общее количество жалоб от пользователей финансовых услуг и инвесторов за год выросло на 15,4% и составило 323 200 штук.