17 июня Путин и султан Брунея встретились на полях саммита «Россия – Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН)» в Казани. Тогда глава российского государства обратил внимание на положительную динамику двустороннего товарооборота и предложил рассмотреть возможность создания межправительственной комиссии. Путин также указал на перспективы сотрудничества в сфере туризма, развитию которого способствует действующий между странами двухнедельный безвизовый режим.