Российско-брунейские переговоры начались в Москве
В Кремле стартовали российско-брунейские переговоры, передает корреспондент «Ведомостей».
С государственным визитом в России находится султан Брунея Хассанал Болкиах. С ним встретится президент России Владимир Путин. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что стороны обсудят перспективы развития двусторонних отношений, расширение политического диалога и торгово-экономического сотрудничества, укрепление связей в сфере культуры и образования. Лидеры также обменяются мнениями по актуальным международным и региональным вопросам.
По итогам встречи Путин и Болкиах примут совместную декларацию.
17 июня Путин и султан Брунея встретились на полях саммита «Россия – Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН)» в Казани. Тогда глава российского государства обратил внимание на положительную динамику двустороннего товарооборота и предложил рассмотреть возможность создания межправительственной комиссии. Путин также указал на перспективы сотрудничества в сфере туризма, развитию которого способствует действующий между странами двухнедельный безвизовый режим.