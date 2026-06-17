Путин провел встречу с султаном Брунея Хассаналом Болкиахом
Президент РФ Владимир Путин на полях саммита «Россия – АСЕАН» в Казани провел встречу с султаном Брунея-Даруссалам Хассаналом Болкиахом. Об этом сообщили в Кремле.
«В прошедшие годы наши межгосударственные связи стабильно развивались на основе дружбы и взаимовыгодного сотрудничества и сейчас находятся на высоком уровне», – заявил Путин в начале переговоров.
По его словам, двусторонний товарооборот демонстрирует положительную динамику. В этой связи президент предложил рассмотреть создание российско-брунейской межправительственной комиссии для более системной работы по развитию сотрудничества.
Путин также указал на перспективы расширения взаимодействия в сфере туризма и гуманитарных обменов. По его словам, развитию контактов способствует действующий между странами двухнедельный безвизовый режим.
Встреча с султаном Брунея стала второй в серии двусторонних переговоров президента РФ на полях саммита Россия – АСЕАН. До этого Путин провел переговоры с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом, который впервые посетил Россию. Позднее российский лидер также планирует провести беседу с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом.