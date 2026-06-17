Путин провел встречу с султаном Брунея Хассаналом Болкиахом

Встреча с султаном Брунея стала второй в серии двусторонних переговоров президента РФ на полях саммита Россия – АСЕАН. До этого Путин провел переговоры с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом, который впервые посетил Россию. Позднее российский лидер также планирует провести беседу с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом.