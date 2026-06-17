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Владимир Путин начал свою программу на саммите Россия – АСЕАН

Президент России встретился с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом
Елена Мухаметшина
Сергей Бобылев / ТАСС
Сергей Бобылев / ТАСС

Владимир Путин 17 июня начал серию двусторонних встреч на полях саммита Россия – АСЕАН в Казани. Первой в этом ряду стала беседа с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом. Именно Филиппины в 2026 г. председательствуют в АСЕАН. Маркос впервые приехал в Россию.

В протокольной части встречи Владимир Путин назвал юбилейный саммит Россия – АСЕАН (в 2026 г. отмечается 35-летие установления отношений между Россией и ассоциацией) «важной вехой в развитии стратегического партнерства России с АСЕАН». Путин поздравил Маркоса и филиппинский народ с прошедшим 12 июня Днем независимости Филиппин: «Символично, что мы в России также 12 июня отмечаем наш национальный праздник – День России. Это приятное совпадение».

В июне 2026 г. исполнилось 50 лет установлению дипломатических отношений между Россией и Филиппинами, и Путин напомнил, что в 1976 г. отец действующего президента – тоже президент Фердинанд Маркос – приезжал в Москву: тогда было принято совместное коммюнике об установлении межгосударственных связей. «Отмечу, что тогда в реалиях холодной войны это потребовало политической воли со стороны филиппинского руководства. Подобный взвешенный и прагматичный подход к международным отношениям востребован, безусловно, и сегодня», – подчеркнул президент.

Маркос поблагодарил Путина за радушный прием: «Я как председатель АСЕАН выступаю от имени всех государств-членов и благодарю вас за организацию столь важного саммита». Маркос пригласил президента России принять участие в саммите АСЕАН, который пройдет в ноябре в Маниле: «Восточноазиатский саммит важен для создания общей архитектуры, для процветания и стабильности региона».

Что Владимир Путин будет делать на саммите «Россия – АСЕАН»

Политика / Международные отношения

Сотрудничество между Филиппинами и Россией на хорошем уровне, считает Маркос, при этом существует множество новых областей для взаимодействия. Среди приоритетных вопросов – безопасность и энергетика, отметил он. Маркос выразил надежду, что эта встреча позволит обсудить возможности совместных проектов между Филиппинами и Россией.

На фоне роста цен на нефть после начала конфликта на Ближнем Востоке и объявления чрезвычайной ситуации в сфере энергетики в стране Филиппины обратились к России для закупок нефти. Между странами развивается взаимодействие в области экспорта сельскохозяйственной и животноводческой продукции, в частности, в этом году были достигнуты договоренности о поставках на Филиппины свинины. Кроме того, в последнее время усилилось развитие транспортно-логистического сообщения. В 2025 г. Fesco организовала перевозки из порта Манилы в порты Владивостока, Новороссийска и Санкт-Петербурга с транзитом в Шанхае.

Также 17 июня Владимир Путин планирует встретиться с султаном Брунея Даруссалам Хассаналом Болкиахом. А после церемонии официальной встречи глав делегаций саммита Россия – АСЕАН и торжественного приема Путин побеседует с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом. Завершит серию двусторонних встреч беседа с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. Это мероприятие состоится уже вне рамок саммита. Фидан находился в Москве с визитом, встречался с главой МИД Сергеем Лавровым и попросил президента России принять его.

Заседания саммита Россия – АСЕАН состоятся 18 июня. Тогда же президент проведет еще шесть встреч с главами делегаций стран АСЕАН, которые приехали в Казань.

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