Владимир Путин начал свою программу на саммите Россия – АСЕАН

На фоне роста цен на нефть после начала конфликта на Ближнем Востоке и объявления чрезвычайной ситуации в сфере энергетики в стране Филиппины обратились к России для закупок нефти. Между странами развивается взаимодействие в области экспорта сельскохозяйственной и животноводческой продукции, в частности, в этом году были достигнуты договоренности о поставках на Филиппины свинины. Кроме того, в последнее время усилилось развитие транспортно-логистического сообщения. В 2025 г. Fesco организовала перевозки из порта Манилы в порты Владивостока, Новороссийска и Санкт-Петербурга с транзитом в Шанхае.