Россия – АСЕАН: история сотрудничества и саммитов

Россия – АСЕАН: история сотрудничества и саммитовПятая совместная встреча пройдет с 17 по 19 июня в Казани
17 июня в Казани начинается пятый, юбилейный, саммит с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) – в честь 35-летия партнерства с Россией. В нем примут участие представители 11 государств региона и президент РФ Владимир Путин. Что представляет собой АСЕАН и как проходили предыдущие встречи, – в справке «Ведомостей».
Что такое АСЕАН
АСЕАН – крупнейшая межправительственная организация в Азиатско-Тихоокеанском регионе, объединяющая 11 государств. Она была основана в 1967 г. в Бангкоке подписанием декларации пятью странами: Индонезией, Малайзией, Сингапуром, Таиландом и Филиппинами.
Штаб-квартира организации расположена в Джакарте (Индонезия).
Цель АСЕАН – обеспечение стабильности в регионе через экономическое, политическое, социальное и культурное сотрудничество, а также превращение Юго-Восточной Азии в территорию, свободную от ядерного оружия.
В состав организации входят страны-основатели, а также присоединившиеся позже: Бруней (1984), Вьетнам (1995), Лаос и Мьянма (1997), Камбоджа (1999) и Восточный Тимор (2025). Население государств АСЕАН достигает более 680 млн человек.
Совокупный номинальный ВВП АСЕАН превышает $4,1 трлн, а по паритету покупательной способности составляет более $13 трлн. Блок входит в топ-5 крупнейших экономик мира.
АСЕАН действует на основе децентрализованной консенсусной модели, прописанной в Уставе. В ее основе лежит принцип невмешательства, который реализуется через три ключевые опоры: политическую, экономическую и социально‑культурную.
Высшим органом объединения выступает саммит глав государств. Текущие процессы обеспечивают Координационный совет и три профильных Совета сообществ. За оперативное управление и выполнение решений отвечает Секретариат АСЕАН в Джакарте, которому помогает Комитет постоянных представителей.
Сотрудничество с Россией
Россия является партнером АСЕАН по диалогу с 1996 г., наряду с США, Китаем, Индией, Японией и Евросоюзом.
В 2005 г. стороны подписали декларацию о развитом и всеобъемлющем партнерстве, а в 2018 г. приняли совместное заявление о стратегическом партнерстве. Основа сотрудничества – регулярные саммиты, которые уже проходили в Куала-Лумпуре (2005), Ханое (2010), Сочи (2016) и Сингапуре (2018). Ежегодно организуются встречи глав МИД, министров экономики, обороны, транспорта, культуры, а также совещания по линии МВД (АСЕАНАПОЛ).
Взаимодействие реализуется в разных форматах: проводятся совместные военно-морские учения, консультации по безопасности, ведется диалог по информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ). С 2024 г. Россия имеет статус цифрового партнера. Кроме того, действуют рабочие программы по энергетике, сельскому хозяйству, науке и туризму, а также Финансовый фонд диалогового партнерства (с 2024 г.).
«За последние десять лет, по нашим подсчетам, совокупный товарооборот вырос почти на 60%, составил порядка $22 млрд», – рассказал журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков накануне пятого саммита «Россия – АСЕАН».
По данным Минэкономразвития РФ на 5 июня 2026 г., доминирует экспорт российской продукции, включая минеральное сырье, энергоносители и удобрения. Кроме того, Россия наращивает поставки сельскохозяйственной продукции: пшеницы, растительного масла, кукурузы и мясных продуктов.
В 2025 г. число российских туристов, посетивших страны объединения, выросло на 37% и достигло 1,8 млн человек – уровня, сопоставимого с периодом до пандемии. Одновременно количество гостей из АСЕАН, побывавших в РФ, увеличилось на 34% и составило 70 600 человек.
С августа 2025 г. срок пребывания в России по электронной визе увеличен до 30 дней.
На гуманитарном треке работает Центр АСЕАН при МГИМО, проводятся молодежные саммиты и встречи молодых дипломатов (с 2024 г.).
История саммитов
Первая конференция «Россия – АСЕАН» прошла 13 декабря 2005 г. в Куала-Лумпуре (Малайзия) с участием лидеров десяти государств Ассоциации и президента России Владимира Путина. Накануне мероприятия было подписано межправительственное соглашение о сотрудничестве в области экономики и развития. Документ дополнил ранее принятые декларации по политическому взаимодействию и контртерроризму.
Саммит состоялся в преддверии 10-летия диалогового партнерства. По итогам было одобрено несколько решений: в частности, участники утвердили комплексную программу действий между Россией и АСЕАН на 2005-2015 гг., охватывающую внешнюю политику, борьбу с терроризмом и организованной преступностью, торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество, ликвидацию последствий стихийных бедствий, культуру и гуманитарные контакты. Кроме того, прошли деловой саммит «Россия – АСЕАН» и выставка российских современных технологий, призванные обеспечить конкретные договоренности между деловыми кругами.
Вторая совместная встреча состоялась 30 октября 2010 г. в Ханое (Вьетнам). Итогом стало одобрение АСЕАН намерения России участвовать в Восточноазиатских саммитах, что означало признание ее значимой роли в региональной архитектуре.
Участники подтвердили общность подходов к глобальной безопасности, в том числе поддержали Договор СНВ-3 и итоги Конференции по ДНЯО, а также выступили за скорейшее присоединение ядерных держав к протоколу о зоне, свободной от ядерного оружия, в Юго-Восточной Азии. Стороны приветствовали вступление России в форум «Азия – Европа» и подготовку к председательству в АТЭС в 2012 г. В сфере энергетики была принята Рабочая программа на 2010–2015 гг., охватывающая возобновляемые источники, энергоэффективность и мирный атом, а также одобрено сотрудничество со странами бассейна реки Меконг. Среди гуманитарных достижений – подписание Соглашения о сотрудничестве в области культуры и открытие Центра АСЕАН при МГИМО.
Третий саммит впервые был организован на российской территории, а не в странах АСЕАН. Встреча прошла в Сочи 19–20 мая 2016 г. Главным итогом стало подписание декларации «На пути к взаимовыгодному стратегическому партнерству» и утверждение комплексного плана действий на 2016–2020 гг. Документ закрепил углубление торгово‑экономических связей, инвестиционные проекты в энергетике, расширение военно‑технического и культурно‑гуманитарного сотрудничества. Россия предложила долгосрочные поставки углеводородов, электроэнергии и проекты АЭС нового поколения для покрытия растущего спроса стран региона.
В ходе переговоров Путин провел марафон двусторонних встреч почти со всеми лидерами «десятки». В итоге с Индонезией были подписаны соглашения по обороне, рыболовству и культуре, с Таиландом – военное соглашение, а с Вьетнамом была намечена цель довести товарооборот до $10 млрд к 2020 г. Ключевой темой стала интеграция интеграций: обсуждалось создание зоны свободной торговли между ЕАЭС и АСЕАН, сопряжение с Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС) и «Экономическим поясом Шелкового пути». Готовность к сотрудничеству выразили шесть стран АСЕАН: Вьетнам, Камбоджа, Сингапур, Таиланд, Индонезия и Малайзия.
Главным событием четвертого саммита, состоявшего 14 ноября 2018 г. в Сингапуре, стало пленарное заседание с участием Владимира Путина. Основное внимание на встрече уделили углублению торгового и инвестиционного сотрудничества, развитию гуманитарных связей, а также сопряжению интеграционных процессов АСЕАН с Евразийским экономическим союзом.
По итогам мероприятия были приняты два заявления – о стратегическом партнерстве и о сотрудничестве в сфере безопасности информационно‑коммуникационных технологий. Кроме того, в присутствии глав делегаций подписали меморандум о взаимопонимании между АСЕАН и Евразийской экономической комиссией.
Главной площадкой пятого саммита, посвященного 35-летию отношений России и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, станет «Казань экспо», где 18 июня состоится пленарное заседание. По словам Ушакова, на саммите планируется принять четыре итоговых документа. В их числе – Казанская декларация, Комплексный план действий по реализации стратегического партнерства России и АСЕАН на 2026–2030 гг., а также совместные заявления по энергетике и культуре.
Торжественный прием пройдет в новом здании театра им. Камала. К приему гостей подготовлены 30 отелей. Город украсили 1,3 млн цветов и отремонтировали дороги на маршрутах делегаций.
С 14 по 20 июня в целях безопасности в столице Татарстана введены ограничения: перекрыты более 150 улиц и парковок, запрещено движение электросамокатов и велосипедов, а также приостановлена продажа алкоголя в гостиницах.