Россия – АСЕАН: история сотрудничества и саммитов

Участники подтвердили общность подходов к глобальной безопасности, в том числе поддержали Договор СНВ-3 и итоги Конференции по ДНЯО, а также выступили за скорейшее присоединение ядерных держав к протоколу о зоне, свободной от ядерного оружия, в Юго-Восточной Азии. Стороны приветствовали вступление России в форум «Азия – Европа» и подготовку к председательству в АТЭС в 2012 г. В сфере энергетики была принята Рабочая программа на 2010–2015 гг., охватывающая возобновляемые источники, энергоэффективность и мирный атом, а также одобрено сотрудничество со странами бассейна реки Меконг. Среди гуманитарных достижений – подписание Соглашения о сотрудничестве в области культуры и открытие Центра АСЕАН при МГИМО.