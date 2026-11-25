«Агроэкспорт»: Россия экспортировала муки почти на 17 млрд батонов
С 2010 по 2025 г. Россия экспортировала 6,7 млн т пшеничной или ржано-пшеничной муки. Этого количества хватило бы, чтобы испечь 16,75 млрд батонов весом 400 г. К таким выводам пришли в «Агроэкспорте».
Больше всего муки Россия с 2010 г. экспортировала в Китай – 915 000 т. На втором месте Афганистан – более 770 000 т. За ними идут Грузия – 600 000 т, Ирак – 550 000 т, а также Туркмения – 410 000 т.
Из экспортированного объема муки можно было бы произвести 13,4 млрд пачек макарон по 500 г каждая. Если представить все макароны в виде одной линии из «перьев» или пенне, то ее длины хватило бы, чтобы обогнуть Землю по экватору примерно 6463 раза или преодолеть расстояние от Земли до Луны и обратно более 330 раз. Эта длина также позволит добраться до Солнца и пройти больше половины обратного пути.
Экспорт российской пшеницы в июле – октябре 2026/27 сельхозгода может составить 10,3 млн т, при этом до 65% поставок придется на порты Балтики. Общий вывоз основных зерновых культур за четыре месяца аналитики оценивают в 13,8 млн т. Экспорт пшеницы может составить 10,3 млн т против 16,9 млн т годом ранее, ячменя – 2,3 млн т против 3 млн т, кукурузы – 1,2 млн т против 1,3 млн т.
22 октября исполнительный директор Зерновой ассоциации России (ЗАР) Ксения Боломатова сообщила в интервью «Ведомостям», что российские экспортеры зерна рассматривают новые маршруты поставок продукции, в том числе транзитом через территорию Китая. По ее словам, поставлять зерно в азиатские страны, особенно в Юго-Восточную Азию, удобнее через порты Дальнего Востока.