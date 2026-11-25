Из экспортированного объема муки можно было бы произвести 13,4 млрд пачек макарон по 500 г каждая. Если представить все макароны в виде одной линии из «перьев» или пенне, то ее длины хватило бы, чтобы обогнуть Землю по экватору примерно 6463 раза или преодолеть расстояние от Земли до Луны и обратно более 330 раз. Эта длина также позволит добраться до Солнца и пройти больше половины обратного пути.