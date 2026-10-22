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Главная / Бизнес /

Боломатова: экспортеры зерна прорабатывают транзит через Китай

Анна Виноградова
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Российские экспортеры зерна рассматривают новые маршруты поставок продукции, в том числе транзитом через территорию Китая. Об этом исполнительный директор Зерновой ассоциации России (ЗАР) Ксения Боломатова сообщила в интервью «Ведомостям».

«Этот маршрут требует серьезного согласования, в том числе на межгосударственном уровне», – подчеркнула Боломатова.

По ее словам, поставлять зерно в азиатские страны, особенно в Юго-Восточную Азию, удобнее через порты Дальнего Востока. Развитие новых транспортных коридоров позволит расширить возможности российских экспортеров на этих рынках.

9 октября замминистра сельского хозяйства РФ Максим Боровой сообщил, что ведомство предложило расширить перечень направлений льготных железнодорожных перевозок сельхозпродукции. По его словам, Дальний Восток стал вторым важным направлением поставок зерна на экспорт после Балтики. Также рассматривается возможность перевозок по Северному морскому пути.

2 сентября стало известно, что «Деметра-холдинг» и компания «ЦРПИ» планируют строительство зернового терминала мощностью до 3 млн т в год в порту Суходол в Приморском крае. Реализовать проект предполагается до конца 2030 г.

16 сентября директор департамента аналитики Российского зернового союза Елена Тюрина сообщила, что на фоне ограничений в Азово-Черноморском бассейне экспортеры переориентировали часть поставок на балтийские порты. В первой декаде сентября через Усть-Лугу и Высоцк было отгружено 77 000 и 95 000 т зерна соответственно.

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