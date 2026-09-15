Российский экспорт зерна после закрытия южного направления ушел на северо-запад

По данным директора департамента аналитики Российского зернового союза (РЗС) Елены Тюриной, в первой декаде сентября через Туапсе прошло 74 000 т зерна, через Ростов – всего 5000 т. Через Новороссийск, Азов и Тамань отгрузок не было. На фоне практически остановивших работу южных портов ведущие позиции по отгрузкам сейчас занимают балтийские Усть-Луга и Высоцк. В первой декаде сентября они отгрузили 77 000 т и 95 000 т зерна соответственно, тогда как годом ранее за тот же период отгрузок не было, отметила она. Всего за прошлый сезон 2025–2026 гг. через Усть-Лугу и Высоцк на экспорт ушло 303 000 и 1,474 млн т зерна и зернобобовых.