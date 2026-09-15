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Главная / Бизнес /

Российский экспорт зерна после закрытия южного направления ушел на северо-запад

Из-за действий стран Прибалтики возникли риски для стабильности поставок через их порты
Елена Орехова
Илья Лакстыгал
Страны Балтии хотят ужесточить транзит российского зерна
Страны Балтии хотят ужесточить транзит российского зерна / Ведомости

Российские экспортеры зерна на фоне эскалации в Азово-Черноморском бассейне стали активнее использовать северо-западное направление – как собственные порты страны на Балтике, так и гавани соседних государств. Но если Латвия, Литва и Эстония продолжат без оснований ужесточать подходы к проверкам транзита, выстроить на этом направлении стабильную логистику вряд ли удастся, считают опрошенные «Ведомостями» эксперты.

По данным директора департамента аналитики Российского зернового союза (РЗС) Елены Тюриной, в первой декаде сентября через Туапсе прошло 74 000 т зерна, через Ростов – всего 5000 т. Через Новороссийск, Азов и Тамань отгрузок не было. На фоне практически остановивших работу южных портов ведущие позиции по отгрузкам сейчас занимают балтийские Усть-Луга и Высоцк. В первой декаде сентября они отгрузили 77 000 т и 95 000 т зерна соответственно, тогда как годом ранее за тот же период отгрузок не было, отметила она. Всего за прошлый сезон 2025–2026 гг. через Усть-Лугу и Высоцк на экспорт ушло 303 000 и 1,474 млн т зерна и зернобобовых.

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