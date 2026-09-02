В дальневосточных портах хотят строить зерновые терминалы

В дальневосточных портах хотят строить зерновые терминалыОдин из таких проектов может быть реализован на территории порта «Суходол»
Компания «Деметра-Холдинг», объединяющая активы в области экспортной логистики и торговли зерном, совместно с инвестиционной и транспортно-логистической компанией «ЦРПИ» займутся проработкой проекта строительства на территории дальневосточного морского порта «Суходол» зернового терминала мощностью до 3 млн т. Меморандум о стратегическом сотрудничестве был подписан в рамках Восточного экономического форума.
Реализация проекта запланирована до конца 2030 г. Объем инвестиций будет определен по итогам проектирования и подготовки технико-экономического обоснования, уточняется в сообщении «Деметры-холдинга». Отдельным направлением станет проработка возможностей перевалки сельскохозяйственной продукции с использованием действующих мощностей порта. Это позволит сторонам до ввода нового терминала в эксплуатацию оценить потенциальную грузовую базу и логистические решения.
Морской порт «Суходол» расположен в Шкотовском муниципальном районе Приморского края, который входит в состав территории Свободного Порта Владивосток (СПВ), имеющей льготный налоговый режим. Сейчас на его территории действуют угольный терминал и универсальный причал с железнодорожной станцией. Приём зерна предусмотрен проектом развития с расчетным грузооборотом зернового терминала до 6 млн т в год, сообщается на сайте порта. Перспективными направлениями также являются контейнерные и генеральные грузы, перевалка минеральных удобрений и строительство терминала по хранению и перевалке сжиженного природного газа.
Рост поставок аграрных грузов в страны Азии требует расширения существующих инфраструктурных возможностей и строительства новых логистических маршрутов, считает генеральный директор «Деметры-холдинга» Алексей Грибанов. Создаваемая компаниями структура, по его мнению, позволит российскому зерну успешно конкурировать на глобальном рынке, снижая логистические издержки и открывая новые экспортные направления.
Зерно через Находку
Затруднения с поставками зерна через черноморские и азовские порты стали стимулом перевода экспортных маршрутов на порты Балтики. Через дальневосточные порты, по словам учредителя компании «Амурзерно» Людмилы Кузнецовой, обычно в среднем экспортируется до 1 млн т зерна. В нынешней ситуации поставки через них можно значительно увеличить.
По оценкам Минсельхоза, в сезоне 2025-2026 экспорт зерна из России составил 60 млн т, в том числе 50 млн т пшеницы. Оценки на текущий сезон не озвучивались. Прогнозы аналитиков говорят о снижении отгрузок. Предварительный прогноз «Русагротранса» на сентябрь, в зависимости от активности отгрузок черноморских и балтийских портов – 1,6-2 млн т против 4.9 млн т в августе прошлого года. «Совэкон» ожидает, что экспорт российской пшеницы в сентябре составит около 2 млн т против 4,6 млн т годом ранее.
Кузнецова в ходе выступления на ВЭФ предложила перепрофилировать для отгрузок зерна порт в бухте Находка. Сейчас в состав Находкинского морского торгового порта (НМТП) входят два производственных терминала: угольный (основной) терминал и грузовой универсальный терминал на мысе Астафьева. Все причалы универсальны и перерабатывают различную номенклатуру грузов, кроме наливных. «Поскольку угольный бизнес сегодня осуществляется по низким ценам и убыточен, можно рассматривать именно порт в Находке для перепрофилирования его в зерновой», – считает Кузнецова. «Ведомости» направили запрос в НМТП.
По данным «Русагротранса», через порты Дальнего Востока в последние сезоны экспортируется от 1,4 до 1,7 млн т зерна (основные порты – Владивостокский морской торговый порт, Международный морской перегрузочный терминал в поселке Славянка и Морской порт бухты Троицы). Между тем, объем импорта одной только пшеницы за сезон со стороны стран Юго-Восточной (Индонезия, Филиппины, Вьетнам, Таиланд) и Восточной Азии (Китай, Япония, Южная Корея) составляет более 50 млн т, а кукурузы – более 60 млн т. Поэтому для перевалки зерна профильных мощностей портов, если рассматривать потенциальный спрос со стороны стран Азиатско-Тихоокеанского региона, сейчас недостаточно, считают эксперты.