В дальневосточных портах хотят строить зерновые терминалы

По оценкам Минсельхоза, в сезоне 2025-2026 экспорт зерна из России составил 60 млн т, в том числе 50 млн т пшеницы. Оценки на текущий сезон не озвучивались. Прогнозы аналитиков говорят о снижении отгрузок. Предварительный прогноз «Русагротранса» на сентябрь, в зависимости от активности отгрузок черноморских и балтийских портов – 1,6-2 млн т против 4.9 млн т в августе прошлого года. «Совэкон» ожидает, что экспорт российской пшеницы в сентябре составит около 2 млн т против 4,6 млн т годом ранее.