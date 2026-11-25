25 ноября Мещанский районный суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу Чибису. Глава региона проходит по уголовному делу о хищении и растрате бюджетных средств. Чибис отправлен в СИЗО до 23 января. Таким образом, суд удовлетворил ходатайство Следственного департамента МВД России.