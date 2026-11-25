В Кремле прокомментировали дело губернатора Мурманской области Чибиса
В Кремле известно, что в отношении губернатора Мурманской области Андрея Чибиса производятся следственные действия. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«В настоящий момент больше добавить нечего», – отметил Песков.
25 ноября Мещанский районный суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу Чибису. Глава региона проходит по уголовному делу о хищении и растрате бюджетных средств. Чибис отправлен в СИЗО до 23 января. Таким образом, суд удовлетворил ходатайство Следственного департамента МВД России.
Губернатора задержали 23 ноября. По данным официального представителя МВД России Ирины Волк, уголовное дело связано с хищением более 39 млн руб. из бюджета регионального минстроя, растратой свыше 1 млрд руб., выделенных на реконструкцию автодороги Апатиты – Кировск, и незаконными валютными операциями.
В день задержания губернатора в правительстве Мурманской области прошли следственные действия, сообщила министр информационной политики региона Ирина Бринькова. Она подчеркнула, что региональные органы власти продолжают работать в штатном режиме.
24 ноября также сообщалось о задержании первого вице-губернатора Мурманской области Оксаны Демченко и главы регионального минстроя Артема Долгова.