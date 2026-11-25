Министр науки и высшего образования Валерий Фальков сообщал, что в 2026 г. в ряде вузов победители и призеры олимпиад заняли все бюджетные места по некоторым специальностям. Это связано с тем, что число 100-балльников в 2026 г. возросло в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом, при этом увеличилось количество победителей и призеров олимпиад. Ответственный секретарь приемной комиссии РАНХиГС Евгений Серочудинов убежден, что регламенты проведения олимпиад нужно ужесточить, так как они не контролируются так же жестко, как ЕГЭ, где ставятся камеры и подавители сотовой связи и интернета.