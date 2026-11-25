Госдума рассмотрит поправки для призеров олимпиад при поступлении
Госдума рассмотрит поправки, меняющие порядок поступления в вузы победителей и призеров школьных олимпиад, проводимых с 2026/27 учебного года. Об этом сообщила председатель комитета ГД по просвещению Ирина Белых.
«Прием без вступительных экзаменов будет возможен только для победителей олимпиад», – сказала она (цитата по «Интерфаксу»).
За призерами сохраняется право быть приравненными к набравшим максимальное количество баллов ЕГЭ по предмету олимпиады или к успешно прошедшим дополнительные вступительные испытания профильной направленности. Такая возможность сохраняется в течение четырех лет после года проведения олимпиады.
Победители смогут поступать без вступительных испытаний на программы бакалавриата и специалитета по направлениям, соответствующим профилю олимпиады. Соответствие определяет образовательная организация. Действующий порядок сохраняется для победителей и призеров олимпиад, проведенных до 2025/26 учебного года включительно в течение четырех лет после олимпиады. Поправки предложены комитетами по просвещению и по науке и высшему образованию.
Министр науки и высшего образования Валерий Фальков сообщал, что в 2026 г. в ряде вузов победители и призеры олимпиад заняли все бюджетные места по некоторым специальностям. Это связано с тем, что число 100-балльников в 2026 г. возросло в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом, при этом увеличилось количество победителей и призеров олимпиад. Ответственный секретарь приемной комиссии РАНХиГС Евгений Серочудинов убежден, что регламенты проведения олимпиад нужно ужесточить, так как они не контролируются так же жестко, как ЕГЭ, где ставятся камеры и подавители сотовой связи и интернета.