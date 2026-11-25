Дегтярев призвал МОК наказывать федерации за недопуск россиян
Национальные спортивные федерации должны быть отстранены Международным олимпийским комитетом (МОК) за необоснованный недопуск российских спортсменов к соревнованиям, заявил министр спорта РФ Михаил Дегтярев в интервью Владимиру Соловьеву для информационной службы «Вести».
В частности, по словам министра, такая мера может быть принята в отношении Олимпийского комитета Канады. Российская сторона намерена выяснить, какие действия предпринял комитет для получения российскими хоккеистами виз для участия в молодежном чемпионате мира. Если организация не обращалась в правительство, национальную федерацию и органы пограничного контроля, это может стать основанием для ее отстранения, считает Дегтярев.
«Канаде грозит на самом деле бан по линии МОК. И мы будем эту линию проводить, потому что это безобразие просто», – сказал министр.
Дегтярев добавил, что Россия направляет официальные претензии в МОК и международные спортивные федерации по каждому факту принятия решений, которые она считает несправедливыми в отношении своих спортсменов.
15 ноября Международная федерация хоккея (IIHF) сообщила, что российская молодежная сборная не сможет выступить на чемпионате мира из-за позиции канадских властей. Дегтярев тогда заявил о намерении Олимпийского комитета России (ОКР) обжаловать решение IIHF в МОК.
11 ноября журналист TSN Горди Миллер сообщил, что власти Канады уведомили IIHF и национальную федерацию хоккея об отказе в выдаче виз российским игрокам. Ограничения затронули и спортсменов, имеющих действующие визы для выступления за канадские клубы.
30 октября Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал IIHF допустить российские сборные к международным соревнованиям в сезоне 2026/27.