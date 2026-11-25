В частности, по словам министра, такая мера может быть принята в отношении Олимпийского комитета Канады. Российская сторона намерена выяснить, какие действия предпринял комитет для получения российскими хоккеистами виз для участия в молодежном чемпионате мира. Если организация не обращалась в правительство, национальную федерацию и органы пограничного контроля, это может стать основанием для ее отстранения, считает Дегтярев.