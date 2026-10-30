CAS обязал Международную федерацию хоккея допустить россиян до соревнований

23 октября Дягтерев сообщал, что к международным соревнованиям под флагом России в ближайшие полтора месяца вернутся еще три-четыре вида спорта. «Может быть, в ближайшие месяц-полтора еще три-четыре вида [спорта] будут восстановлены без суда, просто по магистрали, так сказать. МОК [Международный олимпийский комитет] решения все принял, они абсолютно укладываются в Олимпийскую хартию, в олимпийские ценности», – сказал он.