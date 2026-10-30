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CAS обязал Международную федерацию хоккея допустить россиян до соревнований

Татьяна Мозолевская
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал Международную федерацию хоккея на льду (IIHF) допустить российские сборные к участию в международных соревнованиях. Об этом сообщил министр спорта Михаил Дягтерев.

Суд отменил все пять резолюций Совета IIHF, которые препятствовали участию российских команд в турнирах под эгидой федерации. Таким образом, CAS удовлетворил ключевые требования российской стороны.

Согласно постановлению, IIHF должна обеспечить участие российских сборных в соответствующих международных турнирах сезона 2026/27. Дягтерев подчеркнул, что решение Спортивного арбитражного суда является окончательным и обжалованию не подлежит.

Теперь Федерации хоккея России (ФХР) предстоит совместно с IIHF организовать возвращение российских команд на международные соревнования. Ближайшим турниром станет молодежный чемпионат мира по хоккею, который пройдет в канадских городах Эдмонтон и Ред-Дир.

23 октября Дягтерев сообщал, что к международным соревнованиям под флагом России в ближайшие полтора месяца вернутся еще три-четыре вида спорта. «Может быть, в ближайшие месяц-полтора еще три-четыре вида [спорта] будут восстановлены без суда, просто по магистрали, так сказать. МОК [Международный олимпийский комитет] решения все принял, они абсолютно укладываются в Олимпийскую хартию, в олимпийские ценности», – сказал он.

В июле МОК временно приостановил действие отстранения Олимпийского комитета России (ОКР). Исполнительный совет МОК также принял решение более не применять по отношению к российским спортсменам условия участия в рамках международных федераций и организаторов международных спортивных мероприятий от 28 февраля 2022 г. и 28 марта 2023 г.

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