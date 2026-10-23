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Главная / Стиль жизни /

Дегтярев: до четырех видов спорта вернутся к соревнованиям под флагом России

Максим Цуланов
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

К международным соревнованиям под флагом России в ближайшие полтора месяца вернутся еще три-четыре вида спорта. Об этом сообщил министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев.

«Может быть, в ближайшие месяц-полтора еще три-четыре вида [спорта] будут восстановлены без суда, просто по магистрали, так сказать. МОК [Международный олимпийский комитет] решения все принял, они абсолютно укладываются в Олимпийскую хартию, в олимпийские ценности», – сказал он (цитата по «Вестям»). 

Дегтярев заявил, что за это можно сказать спасибо, но «не за Россию и не за себя, а за всех, потому что восстановлена целостность спорта». «И без России-то чемпионы фейковые, это же очевидно», – пояснил министр.

В июле МОК временно приостановил действие отстранения Олимпийского комитета России (ОКР). Исполнительный совет МОК также принял решение более не применять по отношению к российским спортсменам условия участия в рамках международных федераций и организаторов международных спортивных мероприятий от 28 февраля 2022 г. и 28 марта 2023 г.

20 октября Дегтярев рассказал, что МОК требует письменных гарантий допуска россиян на турниры. По словам министра, европейские государства продолжают препятствовать участию россиян в международных соревнованиях, в том числе отказывая им в выдаче виз. 

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