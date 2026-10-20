Дегтярев: МОК требует письменных гарантий допуска россиян на турниры

16 октября генеральный секретарь Международной федерации гимнастики (World Gymnastics) Николя Буомпан сообщил об обсуждении лишения чемпионата мира в Нидерландах статуса олимпийского отборочного турнира. Вопрос рассматривался на экстренном заседании исполкома федерации из-за отказа в визах российским гимнасткам. Однако организация решила сохранить квалификационный статус соревнований, поскольку другие сборные также готовились к отбору на Олимпиаду-2028.