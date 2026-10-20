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Главная / Общество /

Дегтярев: МОК требует письменных гарантий допуска россиян на турниры

Анна Виноградова
Пресс-служба президента России
Пресс-служба президента России

Международный олимпийский комитет (МОК) изменил требования к проведению международных соревнований и теперь требует от стран-организаторов письменных гарантий допуска всех спортсменов, включая россиян. Об этом министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил на встрече с президентом Владимиром Путиным.

«Они требуют от страны, претендующей на любой чемпионат, бумажный юридически обязывающий документ, гарантирующий допуск всех спортсменов», – заявил министр.

По словам Дегтярева, европейские государства продолжают препятствовать участию россиян в международных соревнованиях, в том числе отказывая им в выдаче виз. Российская сторона работает над устранением ограничений совместно с МИД РФ и МОК.

Министр утверждает, что из-за отказов допускать российских и белорусских спортсменов некоторые европейские страны уже теряют право проводить международные турниры. Среди них он назвал Польшу, Литву и Германию.

19 октября Международный союз современного пятиборья (UIPM) лишил Литву права провести этап Кубка мира в 2027 г. из-за отказа допустить россиян и белорусов. Турнир должен был состояться в Каунасе с 13 по 17 апреля.

16 октября генеральный секретарь Международной федерации гимнастики (World Gymnastics) Николя Буомпан сообщил об обсуждении лишения чемпионата мира в Нидерландах статуса олимпийского отборочного турнира. Вопрос рассматривался на экстренном заседании исполкома федерации из-за отказа в визах российским гимнасткам. Однако организация решила сохранить квалификационный статус соревнований, поскольку другие сборные также готовились к отбору на Олимпиаду-2028.

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