World Gymnastics обсуждала лишение ЧМ статуса отбора на ОИ из-за виз россиянок
Международная федерация гимнастики (World Gymnastics) рассматривала возможность лишить чемпионат мира 2026 г. в Нидерландах статуса отборочного турнира на Олимпийские игры из-за отказа в визах российским спортсменкам. Об этом заявил генеральный секретарь организации Николя Буомпан на пресс-конференции в Роттердаме, передает ТАСС.
По его словам, вопрос обсуждался на экстренном заседании исполкома федерации. Однако руководство World Gymnastics решило сохранить за турниром статус олимпийского квалификационного соревнования.
«Мы решили, что это не будет хорошим решением, потому что если мы сделаем это, что будет с другими федерациями, которые готовились к тому, чтобы квалифицироваться на Игры?» – пояснил Буомпан.
Чемпионат мира по спортивной гимнастике пройдет с 17 по 25 октября в Роттердаме. Он станет первым этапом командного отбора на Олимпиаду 2028 г. в Лос-Анджелесе.
14 октября World Gymnastics заявила о продолжении переговоров с властями Нидерландов по поводу отказа в визах российским гимнасткам. В федерации подчеркнули, что решения о выдаче разрешений на въезд находятся исключительно в компетенции нидерландских властей.
13 октября министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил о намерении Олимпийского комитета России обратиться в МОК и World Gymnastics с требованием лишить турнир квалификационного статуса. Поводом стал отказ в визах олимпийским чемпионкам Ангелине Мельниковой и Виктории Листуновой, а также Анне Калмыковой.