World Gymnastics продолжает диалог с Нидерландами по визам гимнасток из России

13 октября ФГР сообщила об отказе в визах Ангелине Мельниковой, Виктории Листуновой и Анне Калмыковой. Спортсменки должны были выступить на чемпионате мира в Роттердаме, который пройдет с 17 по 25 октября. Турнир станет первым этапом командного отбора на Олимпийские игры 2028 г. в Лос-Анджелесе. Российская федерация назвала действия нидерландских властей дискриминацией спортсменок.