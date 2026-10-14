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World Gymnastics продолжает диалог с Нидерландами по визам гимнасток из России

Анна Виноградова
Максим Богодвид \ РИА Новости
Максим Богодвид \ РИА Новости

Международная федерация гимнастики (World Gymnastics) ведет переговоры с властями Нидерландов, местным оргкомитетом чемпионата мира и Федерацией гимнастики России (ФГР) после отказа в выдаче виз трем российским спортсменкам. Об этом говорится в заявлении World Gymnastics от 14 октября.

В федерации подчеркнули, что выдача виз находится исключительно в компетенции нидерландских властей. Поэтому организация не может объяснить причины отказа отдельным участницам соревнований.

World Gymnastics выразила глубокое сожаление в связи с негативным влиянием ситуации на подготовку российской делегации и возникшей неопределенностью среди участников чемпионата мира.

13 октября ФГР сообщила об отказе в визах Ангелине Мельниковой, Виктории Листуновой и Анне Калмыковой. Спортсменки должны были выступить на чемпионате мира в Роттердаме, который пройдет с 17 по 25 октября. Турнир станет первым этапом командного отбора на Олимпийские игры 2028 г. в Лос-Анджелесе. Российская федерация назвала действия нидерландских властей дискриминацией спортсменок.

В тот же день министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил о намерении Олимпийского комитета России обратиться в МОК и World Gymnastics. Российская сторона потребует лишить чемпионат мира статуса олимпийского квалификационного турнира и обеспечить равные условия отбора.

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