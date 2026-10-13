Нидерланды отказали в визах российским гимнасткам

В начале июля Международный олимпийский комитет временно восстановил в правах Олимпийский комитет России (ОКР), а также отменил свои рекомендации от 2022 и 2023 гг. по ограничениям для спортсменов. Решение не является директивным, федерации видов спорта могут принимать собственные решения по допуску.