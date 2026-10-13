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Нидерланды отказали в визах российским гимнасткам

Максим Цуланов

Российским спортивным гимнасткам Ангелине Мельниковой, Виктории Листуновой и Анне Калмыковой отказали в визах Нидерландов. Об этом сообщили в Федерации гимнастики России.

Они должны выступить на чемпионате мира по спортивной гимнастике, который пройдет с 17 по 25 октября в Роттердаме. Турнир станет первым этапом командного отбора на Олимпийские игры 2028 г. в Лос-Анджелесе.

«Федерация гимнастики России расценивает действия властей Нидерландов как целенаправленное устранение сильнейших гимнасток из борьбы за медали чемпионата мира и олимпийские квоты. Это прямая дискриминация российских спортсменов и грубое нарушение принципа равных условий олимпийского отбора», – говорится в сообщении.

В организации заявили о намерении обратиться в Международный олимпийский комитет (МОК) и World Gymnastics.

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев также заявил, что Олимпийский комитет России (ОКР) направит обращение в МОК из-за отказа гимнасткам в визах. По его словам, бращение будет направлено «в связи с неучастием ведущих атлетов мира из России».

В начале июля Международный олимпийский комитет временно восстановил в правах Олимпийский комитет России (ОКР), а также отменил свои рекомендации от 2022 и 2023 гг. по ограничениям для спортсменов. Решение не является директивным, федерации видов спорта могут принимать собственные решения по допуску.

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