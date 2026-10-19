UIPM лишил Литву этапа Кубка мира по пятиборью из-за недопуска россиян
Международный союз современного пятиборья (UIPM) лишил Литву права провести этап Кубка мира в 2027 г. из-за отказа допустить российских и белорусских спортсменов. Соревнования должны были пройти в Каунасе с 13 по 17 апреля, сообщает Sportas24 со ссылкой на письмо UIPM.
Решение было принято исполкомом организации более недели назад. Международная федерация отозвала разрешение на проведение турнира, выданное Литве в августе 2025 г. Президент UIPM Роберт Стулл объяснил это необходимостью обеспечить равные условия для спортсменов всех стран при отборе на Олимпиаду 2028 г.
«Наша позиция никогда не менялась», – заявил президент Литовской федерации современного пятиборья Юстинас Киндерис. По его словам, организация заранее предупреждала UIPM, что не допустит россиян и белорусов на соревнования в Каунасе.
На проведение этапа Кубка мира могут претендовать другие страны. Заявки принимаются до 25 октября. Если нового организатора не найдут, число этапов в 2027 г. могут сократить с четырех до трех.
9 июля министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил о снятии UIPM всех ограничений с российских пятиборцев.
16 июля Международный олимпийский комитет подтвердил решение о допуске россиян к международным соревнованиям. При этом девять европейских стран, включая государства Прибалтики, выступили против восстановления российских спортсменов в правах.
15 октября Politico сообщило об обсуждении в ЕС санкций против российских спортсменов. Среди рассматриваемых мер – прекращение финансирования международных спортивных федераций, допускающих россиян к соревнованиям.