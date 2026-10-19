UIPM лишил Литву этапа Кубка мира по пятиборью из-за недопуска россиян

Решение было принято исполкомом организации более недели назад. Международная федерация отозвала разрешение на проведение турнира, выданное Литве в августе 2025 г. Президент UIPM Роберт Стулл объяснил это необходимостью обеспечить равные условия для спортсменов всех стран при отборе на Олимпиаду 2028 г.