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Дегтярев сообщил о снятии санкций с российских пятиборцев

Ведомости

Международный союз современного пятиборья (UIPM) снял все санкции с российских спортсменов. Об этом сообщил министр спорта России Михаил Дегтярев.

По его словам, также 8 июля волейбольная федерация вернула российские команды на международные старты. «И этот процесс будет продолжаться», – подчеркнул Дегтярев (цитата по ТАСС).

7 июля также Международный олимпийский комитет (МОК) временно приостановил действие отстранения Олимпийского комитета России, которое действовало с октября 2023 г. При этом организация заявила, что продолжит следить за ситуацией вокруг ОКР и оставляет за собой право принять дополнительные решения при необходимости. МОК также подтвердил, что не будет проводить свои мероприятия в России и приглашать на них российских госчиновников.

В тот же день Дегтярев сообщал, что более 20 международных спортивных федераций уже разрешили российским юниорам выступать под национальным флагом и с гимном, а еще 10 федераций допустили к соревнованиям всех российских спортсменов без ограничений. По его мнению, решение МОК должно способствовать дальнейшему расширению участия российских атлетов в международных турнирах.

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