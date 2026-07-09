Дегтярев сообщил о снятии санкций с российских пятиборцев

7 июля также Международный олимпийский комитет (МОК) временно приостановил действие отстранения Олимпийского комитета России, которое действовало с октября 2023 г. При этом организация заявила, что продолжит следить за ситуацией вокруг ОКР и оставляет за собой право принять дополнительные решения при необходимости. МОК также подтвердил, что не будет проводить свои мероприятия в России и приглашать на них российских госчиновников.