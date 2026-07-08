В Кремле положительно оценили восстановление членства ОКР в МОК

«Это положительная новость. Это действительно важный шаг на пути восстановления полного объема отношений между нашим Олимпийским комитетом и Международным Олимпийским комитетом. Это важный шаг на пути возвращения законных прав наших спортсменов на участие в международных соревнованиях», – сказал представитель Кремля.