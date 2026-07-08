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Главная / Политика /

В Кремле положительно оценили восстановление членства ОКР в МОК

Ведомости

Решение Международного олимпийского комитета (МОК) восстановить в правах Олимпийский комитет России (ОКР) стало важным шагом на пути восстановления отношений с Москвой, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это положительная новость. Это действительно важный шаг на пути восстановления полного объема отношений между нашим Олимпийским комитетом и Международным Олимпийским комитетом. Это важный шаг на пути возвращения законных прав наших спортсменов на участие в международных соревнованиях», – сказал представитель Кремля.

По его словам, российские спортивные ведомства будут продолжать последовательную работу в этом направлении.

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