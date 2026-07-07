Дегтярев рассказал о последствиях решения МОК для российских спортсменов

7 июля МОК временно приостановил действие отстранения Олимпийского комитета России (ОКР). Ограничение действовало с 12 октября 2023 г. Отмечается, что МОК будет внимательно следить за ситуацией, которая связана с ОКР. Организация оставила за собой право принять любые дальнейшие решения при необходимости. При этом МОК заявил, что не будет организовывать свои мероприятия в России и приглашать на них российских госчиновников.