Дегтярев рассказал о последствиях решения МОК для российских спортсменов

Дегтярев рассказал о последствиях решения МОК для российских спортсменовДегтярев: решение МОК ускорит возвращение россиян на международные турниры
Решение Международного олимпийского комитета (МОК) о снятии ограничений с российских спортсменов станет фактором ускорения их возвращения на международную спортивную арену. Об этом сообщил министр спорта РФ Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале.
По словам Дегтярева, более 20 федераций уже разрешили выступления юниоров под российским флагом и с гимном, а 10 федераций допускают всех спортсменов без ограничений. Глава Минспорта считает, что изменения в позиции МОК должны повлиять на дальнейшее расширение участия российских атлетов в международных соревнованиях.
7 июля МОК временно приостановил действие отстранения Олимпийского комитета России (ОКР). Ограничение действовало с 12 октября 2023 г. Отмечается, что МОК будет внимательно следить за ситуацией, которая связана с ОКР. Организация оставила за собой право принять любые дальнейшие решения при необходимости. При этом МОК заявил, что не будет организовывать свои мероприятия в России и приглашать на них российских госчиновников.
18 мая исполнительный комитет Международной федерации гимнастики (World Gymnastics) разрешил российским спортсменам выступать на международных соревнованиях с национальным флагом и гимном. Решение распространяется на все пять дисциплин, входящих в структуру ФГР: спортивную и художественную гимнастику, прыжки на батуте, спортивную акробатику и спортивную аэробику. Президент Федерации гимнастики России Олег Белозеров после этого поблагодарил главу Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабэ за «конструктивный подход и поддержку принципов открытого международного спорта». По его словам, допуск российских спортсменов с национальной символикой станет важным шагом.