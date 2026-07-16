МОК подтвердил позицию по допуску российских спортсменов

«МОК должен учитывать сложные реалии и последствия нынешней геополитической обстановки. МОК должен придерживаться своей миссии по сохранению основанной на ценностях и по-настоящему глобальной спортивной платформы, которая вселяет надежду в мир», – сказал он (цитата по Reuters).