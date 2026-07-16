МОК подтвердил позицию по допуску российских спортсменов
Международный олимпийский комитет (МОК) не станет менять позицию по допуску российских спортсменов к Олимпийским играм. Об этом заявил представитель МОК, комментируя угрозу европейских стран остановить финансирование.
«МОК должен учитывать сложные реалии и последствия нынешней геополитической обстановки. МОК должен придерживаться своей миссии по сохранению основанной на ценностях и по-настоящему глобальной спортивной платформы, которая вселяет надежду в мир», – сказал он (цитата по Reuters).
7 июля организация временно приостановила отстранение Олимпийского комитета России (ОКР). Кроме того, МОК отозвал рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов. Отмечается, что МОК будет внимательно следить за ситуацией, которая связана с ОКР.
После этого девять стран Европы – Польша, Швеция, Нидерланды, государства Балтии – обратились к Еврокомиссии с предложением исключить МОК и другие спортивные организации, допускающие россиян и белорусов, из программ финансирования Евросоюза.