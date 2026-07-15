Как устроен Международный олимпийский комитет и кто его финансирует

Как устроен Международный олимпийский комитет и кто его финансируетВ ЕС предложили лишить МОК поддержки из-за допуска россиян
Девять стран Европы (включая Польшу, Швецию, Нидерланды и страны Балтии) обратились к Еврокомиссии с предложением исключить Международный олимпийский комитет (МОК) и другие спортивные организации, допускающие россиян и белорусов, из программ финансирования Евросоюза. 7 июля МОК отменил ограничения в отношении российских спортсменов и временно восстановил в правах Олимпийский комитет России (ОКР). О том, как устроен МОК, кто его финансирует и может ли быть ощутимым отсутствие денег из ЕС, – в справке «Ведомостей».
История и структура МОК
МОК был создан 23 июня 1894 г. на Парижском конгрессе для возрождения Олимпиады. Главным вдохновителем и инициатором этого процесса стал французский барон Пьер де Кубертен. Он же в 1896 г. стал вторым президентом новой организации (после грека Деметриуса Викеласа) и занимал пост почти 30 лет – максимальный срок в истории МОК (всего у него было десять президентов). В том же году в Афинах состоялись первые современные Игры.
В 1908 г. была опубликована первая редакция Олимпийской хартии: в ней закреплялся статус МОК как постоянного и саморегулируемого органа, а число членов от отдельной страны ограничивалось тремя. В 1921 г. появился Исполнительный совет МОК – до того момента организацией Кубертен руководил в одиночку. Первоначально МОК включал президента и 15 членов, а штаб-квартира находилась в Париже. Во время Первой мировой войны Кубертен перенес ее в Лозанну (Швейцария), где она располагается до сих пор.
МОК обеспечивает регулярное проведение Олимпийских игр (за их организацию отвечает организационный комитет страны – хозяйки Игр), включение тех или иных видов спорта в программу, содействует развитию спорта во всем мире и продвижению таких ценностей, как дух честной борьбы и независимость Олимпийского движения.
Организационная структура МОК напоминает корпорацию. Его высшим органом управления является Сессия МОК – общее собрание членов организации, которое проводится не реже одного раза в год. Сессия может делегировать полномочия Исполнительному комитету, но должна голосовать по всем важным инициативам, им выдвигаемым. Например, сессия выбирает страну – организатора Игр, президента и руководство МОК, включает новые виды спорта в программу Олимпиады, а также включает или исключает Национальные олимпийские комитеты других стран.
После реформ 1999 г. максимальное число членов МОК достигло 115, из них лишь 15 – президенты национальных комитетов, еще столько же – главы международных спортивных федераций и действующие олимпийские спортсмены. Остальные 70 человек – независимые индивидуальные лица, являющиеся послами МОК в своих странах (а не наоборот, как можно было бы подумать). В их числе – представители крупного бизнеса, большой политики и «звезды».
Исполнительный комитет, в свою очередь, играет роль совета директоров. Он состоит из президента, четырех вице-президентов и десяти членов.
Президент избирается Сессией МОК на восемь лет, после чего может быть переизбран еще на срок четыре года. Десятым по счету директором в 2025 г. стала двукратная олимпийская чемпионка по плаванию Кирсти Ковентри.
Исполнительный комитет осуществляет непосредственное управление делами МОК, в том числе и финансами. Ежедневными задачами занимается административный аппарат, а экспертными рекомендациями – комиссии МОК. В их числе – комиссии атлетов, по этике, медицине и др.
Как зарабатывает МОК
МОК является частной некоммерческой организацией, которая не получает прямого финансирования от государств в виде прямых взносов (в отличие, например, от ООН). Главный источник поступлений – сами Олимпийские игры. В 2017–2021 гг. (в 2020 г. была летняя Олимпиада в Токио, а в 2022 г. – зимняя в Пекине) МОК заработал порядка $7,6 млрд, из них 61% принесла продажа прав не телетрансляции соревнований, еще 30% – спонсорские контракты с международными корпорациями (Coca-Cola, Samsung, Alibaba и др.).
Будучи некоммерческой организацией, МОК направляет 90% выручки на поддержку Олимпийского движения и лишь 10% – на собственное финансирование. Так, на Игры в Токио комитет выделил $1,9 млрд, а в Пекине – $0,97 млрд. Организация также поддерживает международные федерации, национальные олимпийские комитеты и самих спортсменов.
Девять европейских стран из-за допуска россиян призвали исключить органы МОК (а также международные федерации плавания и фехтования) из Erasmus+ – программы ЕС по поддержке образования, профессиональной подготовки, молодежи и спорта. Ее бюджет внушителен: в 2025 г. он составил почти 5 млрд евро, но на все спортивные проекты было выделено лишь 67 млн евро. Сколько из этих средств направили структурам МОК – неизвестно, но можно уверенно утверждать, что на финансы организации исключение из программы заметного влияния не окажет.