Как устроен Международный олимпийский комитет и кто его финансирует

МОК был создан 23 июня 1894 г. на Парижском конгрессе для возрождения Олимпиады. Главным вдохновителем и инициатором этого процесса стал французский барон Пьер де Кубертен. Он же в 1896 г. стал вторым президентом новой организации (после грека Деметриуса Викеласа) и занимал пост почти 30 лет – максимальный срок в истории МОК (всего у него было десять президентов). В том же году в Афинах состоялись первые современные Игры.