Кто возглавлял Международный олимпийский комитет

Немецкий фехтовальщик Бах стал первым олимпийским чемпионом на посту президента МОК. При нем комитет продолжали сотрясать допинговые скандалы. Один из крупнейших был связан со сборной России: с 2018 г. отечественные спортсмены выступали на Играх в нейтральном статусе – без гимна и флага. На Олимпиаде-2020 впервые со времен Пьера де Кубертена был изменен девиз: «Быстрее, выше, сильнее – вместе». В 2024 г. прошла скандальная Олимпиада в Париже, во время церемонии открытия которой трансгендеры спародировали «Тайную вечерю» Леонардо Да Винчи. После этого МОК официально извинился.