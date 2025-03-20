Кто возглавлял Международный олимпийский комитет

Кто возглавлял Международный олимпийский комитетВпервые президентом МОК стала женщина – представительница Зимбабве Кирсти Ковентри
20 марта двукратная олимпийская чемпионка по плаванию и многократная рекордсменка мира Кирсти Ковентри избрана 10-м президентом Международного олимпийского комитета (МОК). Самая титулованная спортсменка в истории Зимбабве была членом МОК с 2013 г. Она стала первой женщиной, возглавившей организацию. В должность Ковентри вступит 24 июня. Кто занимал этот пост до нее – в материале «Ведомостей».
Деметриус Викелас (1894–1896)
Греческий поэт и драматург Викелас в 1894 г. представлял Афинский клуб на Международном атлетическом конгрессе в Париже, где было принято решение о возобновлении Олимпийских игр. Именно грек настоял на том, чтобы первую Олимпиаду провели в Афинах. По его мнению, это символизировало бы преемственность новых Игр древнегреческим. Президентом МОК Викелас стал как представитель принимающей страны. После Олимпиады-1896 ушел с поста, но остался в комитете.
Пьер де Кубертен (1896–1916, 1919–1925)
План по возрождению Олимпийских игр принадлежал французскому барону Кубертену. Уступив место президента МОК Викеласу, он стал первым генеральным секретарем организации. На этом посту Кубертен создал Олимпийскую хартию, придумал олимпийскую клятву и эмблему из пяти переплетенных колец, а также предложил девиз Citius, Altius, Fortius («Быстрее, выше, сильнее»). По его инициативе с 1912 по 1948 г. в программу Игр входили соревнования по искусству, которые сам Кубертен однажды выиграл, написав «Оду спорту». В 1925 г. он оставил пост, но был удостоен пожизненного звания почетного президента.
Годфруа де Блоне (1916–1919)
Пока Пьер де Кубертен участвовал в Первой мировой войне на стороне Франции, обязанности президента МОК исполнял представитель нейтрального государства – швейцарский барон Блоне. Он был ближайшим доверенным лицом Кубертена, поэтому после окончания войны легко вернул пост французу. Являлся одним из основателей Швейцарского олимпийского комитета.
Анри де Байе-Латур (1925–1942)
Бельгийский аристократ Байе-Латур участвовал в деятельности МОК с 1903 г. Разработанные им правила легли в основу структуры комитета и действуют до сих пор. Байе-Латур сыграл ключевую роль в организации Олимпиады-1920 в Антверпене, которая проходила в сложных послевоенных условиях. Именно он разрешил представителям национальных олимпийских комитетов посещать столицы других стран, чтобы изучать уровень подготовки соперников. Также по его инициативе появились олимпийские атташе и официальный бюллетень МОК. Байе-Латур выступал против участия в Играх профессионалов и отстаивал принципы честной борьбы и равенства.
Юханнес Сигфрид Эдстрем (1942–1952)
Шведский легкоатлет Эдстрем с 1931 г. занимал должность вице-президента МОК, а после смерти Анри де Байе-Латура стал исполняющим обязанности президента. Эдстрем возглавил комитет в сложное послевоенное время. В 1949 г. он поддержал предложение о создании Международной олимпийской академии. Как и его предшественник, выступал за сохранение принципа любительства и равенства, старался сделать соревнования средством укрепления мира. Благодаря Эдстрему в 1951 г. были официально признаны олимпийские комитеты СССР и ФРГ.
Эйвери Брендедж (1952–1972)
Американский бизнесмен и единственный неевропеец на посту президента стал первым руководителем МОК, который ранее сам принимал участие в Играх – на Олимпиаде-1912 он боролся за медали в легкоатлетическом десятиборье. Брендедж выступал против профессиональных спортсменов, поэтому в 1972 г. из-за спонсорских контрактов отстранил от соревнований австрийского горнолыжника Карла Шранца. Он также отказался отменить Олимпиаду-1972 после захвата палестинскими террористами спортсменов израильской сборной. Брендедж прославился неоднозначными инициативами, например, он предлагал исключить из Игр командные виды спорта, поскольку они были затратны для бедных стран.
Майкл Моррис Килланин (1972–1980)
Ирландский барон Килланин вступил в МОК в 1952 г. Период его руководства был сложным в политическом плане. Например, в 1976 г. более 20 африканских стран отказались от участия в Играх в Монреале из-за нежелания комитета отстранить сборную Новой Зеландии, которая провела матч по регби со сборной ЮАР, где процветал апартеид. А уже в 1980 г. США организовали бойкот Олимпийских игр в Москве из-за ввода войск в Афганистан. Килланин поддерживал принцип любительства и не допускал до соревнований профессионалов.
Хуан Антонио Самаранч (1980–2001)
Маркиз Самаранч работал послом Испании в СССР и провел в Советском Союзе три года перед Олимпиадой-1980. Став президентом МОК, он нашел спонсоров, обеспечил трансляцию Игр по телевидению, а также допустил к соревнованиям профессиональных спортсменов. Самаранч отошел от принципа аполитичности МОК и активно взаимодействовал с ООН и ЮНЕСКО для продвижения олимпийских ценностей. В 1999 г. по инициативе комитета было создано Всемирное антидопинговое агентство (WADA). Покинув пост в 2001 г., Самаранч получил пожизненное звание почетного президента.
Жак Рогге (2001–2013)
Бельгийский граф Рогге, который принимал участие в трех Олимпиадах (Мехико-1968, Мюнхен-1972 и Монреаль-1976) в классе «Финн» (парусный спорт), старался снизить стоимость Игр для принимающих стран. По его инициативе в 2010 г. в Сингапуре прошли первые Юношеские олимпийские игры. Также на президентство Рогге пришлись первые крупные допинговые скандалы. В результате он ужесточил антидопинговую политику и стал отстранять попавшихся спортсменов не только от текущей, но и от следующей Олимпиады. При Рогге в некоторых видах спорта появились видеоповторы.
Томас Бах (2013–2025)
Немецкий фехтовальщик Бах стал первым олимпийским чемпионом на посту президента МОК. При нем комитет продолжали сотрясать допинговые скандалы. Один из крупнейших был связан со сборной России: с 2018 г. отечественные спортсмены выступали на Играх в нейтральном статусе – без гимна и флага. На Олимпиаде-2020 впервые со времен Пьера де Кубертена был изменен девиз: «Быстрее, выше, сильнее – вместе». В 2024 г. прошла скандальная Олимпиада в Париже, во время церемонии открытия которой трансгендеры спародировали «Тайную вечерю» Леонардо Да Винчи. После этого МОК официально извинился.